Üçüncü sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan yapım, yeni sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Paylaşılan ilk sahne izleyicilerde merak uyandırırken, dizinin yayın tarihi de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte güncel bilgiler...