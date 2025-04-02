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        Haberler Bilgi Magazin Prens yeni sezon ne zaman başlıyor? Prens 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı? Prens yeni sezonu bekleniyor!

        Prens yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?

        Ekranların merak edilen yapımlarından Prens, uzun bir aranın ardından üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk sahne, dizinin yeni bölümlerine dair büyük ipuçları sunarken, diziseverler yeni sezonun başlangıç tarihini bekliyor. Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın başrollerinde yer aldığı yapım hakkında detayları sizlerle paylaştık. Peki, Prens 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:18
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        Üçüncü sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan yapım, yeni sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Paylaşılan ilk sahne izleyicilerde merak uyandırırken, dizinin yayın tarihi de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte güncel bilgiler...

        2

        PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

        Henüz resmi olarak net tarih paylaşılmasa da 3. sezonun 2025’in ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Platformun önümüzdeki günlerde kesin yayın takvimini açıklaması bekleniyor.

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        PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

        Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

        4

        PRENS DİZİSİ OYUNCULARI

        Giray Altınok

        Ceyda Düvenci

        Aslı Tandoğan

        Serdar Orçin

        Çağdaş Onur Öztürk

        5

        Kerem Özdoğan

        Derya Pınar Ak

        Bahadır Vatanoğlu

        Onur Özaydın

        Çağlar Ertuğrul

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