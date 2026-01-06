Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry İngiltere'de koruma hakkını yeniden almaya çok yakın

        Prens Harry İngiltere'de koruma hakkını yeniden almaya çok yakın

        Prens Harry, ülkesi İngiltere'de korunma hakkını geri istiyor. Resmi incelemeden Harry'nin lehine sonuç çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazanmaya çok yakın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere topraklarında resmi silahlı koruma tarafından güvenliğini sağlanması hakkı elinden alınan Prens Harry, bu hakkını yeniden kazanmaya bir adım daha yaklaştı. Kraliyet görevlerini bırakarak ailesiyle ABD'ye taşınan Harry'nin güvenliğinin yeniden sağlanması konusunda İngiliz hükümetinden olumlu işaretler var.

        Kaynaklar, resmi bir incelemenin, Harry'nin İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen koruma kriterlerini karşıladığını tespit etmesinin ardından, olumlu bir havanın hakim olduğu görüşünde.

        İnceleme, İçişleri Bakanlığı, Metropolitan Polisi ve kraliyet ailesinden temsilcilerin yer aldığı Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi (RAVEC) tarafından yapıldı. Kapsamlı değerlendirmenin, yıllarca süren kampanya ve başarısız bir mahkeme temyizinden sonra aralık ayında onaylandığı belirtildi. Dolayısıyla son dakika itirazı olmadığı sürece, Prens Harry'nin kraliyet ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı dönemde sahip olduğu silahlı güvenlik ve kurumsal desteğin kendisine verileceğine dair beklenti var.

        Onaylanırsa, bu karar, Prens Harry ve Meghan markle çiftinin 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 4 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'in İngiltere'yi ziyaret etmesinin önünü açabilir. Harry daha önce, çocuklarını veya eşi Meghan Markle'ı uygun koruma olmadan ülkesin getirmenin güvenli olmadığını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü, uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde yoğun sis ve kırağı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. (DHA)

        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #kraliyet
        #Koruma
        #güvenlik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!