Prens Harry İngiltere'de koruma hakkını yeniden almaya çok yakın

İngiltere topraklarında resmi silahlı koruma tarafından güvenliğini sağlanması hakkı elinden alınan Prens Harry, bu hakkını yeniden kazanmaya bir adım daha yaklaştı. Kraliyet görevlerini bırakarak ailesiyle ABD'ye taşınan Harry'nin güvenliğinin yeniden sağlanması konusunda İngiliz hükümetinden olumlu işaretler var.

Kaynaklar, resmi bir incelemenin, Harry'nin İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen koruma kriterlerini karşıladığını tespit etmesinin ardından, olumlu bir havanın hakim olduğu görüşünde.

İnceleme, İçişleri Bakanlığı, Metropolitan Polisi ve kraliyet ailesinden temsilcilerin yer aldığı Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi (RAVEC) tarafından yapıldı. Kapsamlı değerlendirmenin, yıllarca süren kampanya ve başarısız bir mahkeme temyizinden sonra aralık ayında onaylandığı belirtildi. Dolayısıyla son dakika itirazı olmadığı sürece, Prens Harry'nin kraliyet ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı dönemde sahip olduğu silahlı güvenlik ve kurumsal desteğin kendisine verileceğine dair beklenti var.

Onaylanırsa, bu karar, Prens Harry ve Meghan markle çiftinin 6 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 4 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'in İngiltere'yi ziyaret etmesinin önünü açabilir. Harry daha önce, çocuklarını veya eşi Meghan Markle'ı uygun koruma olmadan ülkesin getirmenin güvenli olmadığını söylemişti.