Prens Harry’den Buckingham Sarayı’na mesaj 0:00 / 0:00

Kraliyet görevlerinden eşiyle birlikte ayrılma kararı alan 36 yaşındaki Prens Harry, Apple TV’de '' The Me You Can't See'' programında Amerika’da medyanın önemli isimlerinden Oprah Winfrey’e açıklamalarda bulundu.

Hâlâ Sussex Dükü ve Sussex Düşesi olarak anılan Harry ve Meghan Markle yapımcılığını Oprah Winfrey’in üstlendiği belgesel formatında programda Harry’nin annesinin ölümünden bu yana yaşadığı travmalara ve kraliyet ailesini arka planını araştırmaya odaklanıyor.

Kraliyet görevlerinden ayrılan Meghan ve Harry geçen yıl ABD’de Los Angeles'a taşınmıştı. Harry, belgesel formatındaki yapımda Oprah Winfrey’e Prenses Diana’nın ölümünden sonra alkol ve uyuşturucuya yöneldiğini açıkladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni kendisini ihlal etmekle suçlayan ve ailesinin kendisini sessizliğe zorladığını iddia eden Harry, annesinin ölümü için ‘‘Ona olanlara ve adaletin olmadığı gerçeğine çok kızdım.’’ sözlerini kullandı.

Prens Harry’nin açıklamaları çiftin Buckingham Sarayı’na gönderdiği mesaj olarak algılandı. Açıklamalar BBC’nin Tarihi Diana röportajı dolayısıyla özür dilediği gün gerçekleşti.

Harry büyükbabası Prens Philip'in cenazesi için Londra'ya dönmesinin kendisini gergin ve endişeli hissettirdiğini söyledi. Bu dönüşün geçmiş travmalarını etkilemesinden korktuğunu açıkladı.

NBC’de yer alan habere göre Buckingham Sarayı’ndan Harry’nin son açıklamalara ilişkin bir yorum gelmedi. Prens Harry’nin annesi olan Galler Prensesi Diana, Harry 12 yaşındayken 1997'de Paris'te araba kazasında hayatını kaybetti.