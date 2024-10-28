Prens William'dan Prens Harry'ye zeytin dalı: 6 yıl sonra kardeşinin adını ağzına aldı

Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasının ardından ağabeyi Prens William ile araları bozuldu ve bir daha eskisi gibi olmadı. Prens Harry'nin kraliyet ailesine yönelik eleştirilerini içeren 'Yedek' (Spare) adlı anı kitabı ve ses getirici röportajlarıyla ilişkileri bir daha düzelmemecesine koptu. Harry, İngiltere ziyaretlerinde ne ağabeyi Prens William'ı ne de babası Kral Charles'ı gördü. Kardeşler, hiçbir etkinliğe birlikte katılmadı.

Dünya, iki kardeşi en son Kraliçe Elizabeth’in 2022'deki cenaze töreninde yan yana gördü. Aslında kardeşler, o zaman da küstü ama kameraların önünde küs değilmiş gibi davrandılar.