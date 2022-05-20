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Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick filminin galasında!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyelerinden Cambridge Dükü ile Düşesi Prens William ve Kate Middleton, Top Gun: Maverick filminin Londra'daki gösterimine katıldı. Filmin başrol oyuncusu Tom Cruise, kraliyet çiftini karşıladı

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  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick'ın yıldızları 75'inci Cannes Film Festivali'nden sonra Londra'da boy gösterdi. Filmin oyuncuları tam kadro galaya katılırken gösterimde 'Kraliyet' sürprizi yaşandı.

     
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ilgi gören üyelerinden Prens William ile Kate Middleton perşembe akşamı Londra'nın Leicester Meydanı'nda düzenlenen Top Gun: Maverick filminin galasına katıldı.

     
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Filmin yıldızı Tom Cruise, Cambridge Dükü ile Düşesi'ni karşıladı... 

     
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Kraliyet görevlerinde 'aynı tarz' giydiği için eleştiri toplayan Middleton'ın kırmızı halı şıklığı, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Düşes, omuzlarını açıkta bırakan Roland Mouret imzalı elbise, Alexander McQueen çanta ve Robinson Pelham elmas küpe tercih etti.

     
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Ortadan ayırdığı düz saçlarını arkaya doğru tarayan Middleton, oldukça şık görünüyordu. 
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Prens William ise klasik bir siyah smokin ve papyon ile galada yürüdü ancak gecenin temasını ayakkabılarına yansıttı. 
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    William, uçak işlemeli bir çift ayakkabı giydi.
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Kraliyet Hava Kuvvetleri helikopter pilotu olan Prens William ve eşi Kate Middleton, Jennifer Connelly ve Miles Teller gibi oyuncularla tanıştırıldı. 
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Gecenin ev sahipliğini üstlenen Tom Cruise merdivenleri çıkarken Kate Middleton'ın elinden tutarak ona yardımcı oldu. 
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Ardından, film gösteriminin yapılacağı salona geçildi.
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Tom Cruise'un, merdivenlerden çıkarken Kate Middleton'ın elini tutması ise sosyal medyayı ikiye böldü. İnternet kullanıcılarından bazıları Cruise'un Düşes'in elini tutmasının uygunsuz olduğunu belirtti. Kimileri ise Cruise'un kibar davrandığını ifade etti.
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

    Cruise, 1992'de Far and Away filminin galasında, eski eşi ve aktris Nicole Kidman ile birlikte merhum Prenses Diana ile bir araya gelmişti. Cruise, 1997 yılında Kidman ile birlikte Prenses Diana'nın cenazesine de katılmıştı.
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!
  • Prens William ile Kate Middleton Top Gun: Maverick galasında!

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