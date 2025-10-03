Habertürk
        Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim - magazin haberleri

        Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim

        Prens William, katıldığı bir belgesel dizide, bir gün kral olduğunda monarşide değişiklik yapmak istediğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:15
        "Monarşiyi değiştireceğim"
        Prens William, kral olduğunda "Değişim gündemimde" diyerek, gelecekteki rolüne ve monarşinin geleceğini nasıl gördüğüne dair bugüne kadarki en açık konuşmasını yaptı.

        William, Hollywood oyuncusu Eugene Levy ile Windsor Kalesi'nde 'The Reluctant Traveller' adlı seyahat belgeselinin çekimleri sırasında konuştu.

        Babası Kral Charles'ın ardından İngiltere tahtının bir numaralı varisi olan William, kral olduğunda monarşinin farklı bir yöne kayıp kaymayacağı sorusuna, "Sanırım gündemimde değişim var diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

        "İyiye doğru bir değişim ve ben bunu benimsiyorum. Bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz değişim yaratabilme fikri" diyen Prens William, "Aşırı radikal bir değişim değil, olması gerektiğini düşündüğüm değişimler" diye ekledi.

        Galler Prensi ayrıca, geçen yıl hem eşi Kate Middleton'a hem de babası Kral Charles'a kanser teşhisi konması nedeniyle ailevi sorunlar içinde bunaldığını ve ebeveynlerinin yaptığı hataları yapmamak için elinden geleni yapma arzusu içinde olduğunu dile getirdi.

        Hem ailesini koruma tutkusunu hem de en büyük çocuğu Prens George bir gün kral olduğunda her şeyin yerli yerinde olmasını sağlamak istediğini söyleyen William, "Oğlumun yaptıklarımızdan gurur duyacağı, insanların hayatlarını gerçekten daha iyiye doğru etkileyen bir dünya ve iş yaratmak istiyorum" dedi.

        William, "Umarım Harry ve benim geçmişte büyüdüğümüz uygulamalara geri dönmeyiz. Bu durumdan gerilememek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye ekledi.

        Bir gün İngiltere kralı olacağı hakkında da konuşan Willam, "Sabah uyanıp düşündüğüm bir şey değil" ifadesini kullandı.

        "Geleneklerin devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak geleneğe bakıp, bugün hâlâ amacına uygun mu diye düşündüğünüz anlar da var" diyen William, özellikle geçen yılın en zor yılı olduğunu, bazen bunalmış hissettiğini itiraf etti ve önündeki kral rolüyle artık daha barışık bir insan olduğunu belirtti.

        #Prens William
        #kraliyet
        #monarşi
