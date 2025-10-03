Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim

Prens William, kral olduğunda "Değişim gündemimde" diyerek, gelecekteki rolüne ve monarşinin geleceğini nasıl gördüğüne dair bugüne kadarki en açık konuşmasını yaptı.

William, Hollywood oyuncusu Eugene Levy ile Windsor Kalesi'nde 'The Reluctant Traveller' adlı seyahat belgeselinin çekimleri sırasında konuştu.

Babası Kral Charles'ın ardından İngiltere tahtının bir numaralı varisi olan William, kral olduğunda monarşinin farklı bir yöne kayıp kaymayacağı sorusuna, "Sanırım gündemimde değişim var diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

"İyiye doğru bir değişim ve ben bunu benimsiyorum. Bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz değişim yaratabilme fikri" diyen Prens William, "Aşırı radikal bir değişim değil, olması gerektiğini düşündüğüm değişimler" diye ekledi.

Galler Prensi ayrıca, geçen yıl hem eşi Kate Middleton'a hem de babası Kral Charles'a kanser teşhisi konması nedeniyle ailevi sorunlar içinde bunaldığını ve ebeveynlerinin yaptığı hataları yapmamak için elinden geleni yapma arzusu içinde olduğunu dile getirdi.