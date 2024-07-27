Prens William nasıl para kazanıyor?
Prens William'ın yıllık kazancıyla dudağımızı uçuklattığı, Joe Biden'ın çekilme kararına ünlü isimlerin coşkuyla karşılık verdiği, Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde savaşın kızıştığı bir haftayı geride bıraktık
Bu hafta kraliyetin, daha doğrusu, Birleşik Krallık tahtının bir numaralı varisi Prens William’ın müthiş geliriyle ağzımız açık kaldı. Babası Kral Charles, Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası tahta çıkınca Cornwall Dükalığı ünvanını oğlu Prens William’a devretmişti.
Prens William’ın Cornwall Dükalığı mülkünü yönettiği ilk yılında on milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıktı. Cornwall Dükalığı'nın yayınladığı yıllık raporda, Prens William'ın Cornwall Dükü olarak 2023 - 2024 mali yılı için gelirinin 23.6 milyon sterlin, yani 30.3 milyon dolar; bizim paramızla da 1 milyar TL olduğu açıklandı. Bu meblağın Prens William, Prenses Kate ve 3 çocuklarının resmi ve hayır işleriyle özel harcamalarında kullanıldığı belirtildi.
PRENS NASIL PARA KAZANIYOR?
Prens William, bilinen anlamda bir maaş almıyor. Bunun yerine yıllık masrafları büyük ölçüde, tahtın varisine fon sağlamak amacıyla Kral III. Edward tarafından 1337'de kurulan bir mülk olan Cornwall Dükalığı tarafından karşılanıyor.
Cornwall Dükalığı, İngiltere'deki iki kraliyet dükalığından biri. Diğeri Kral Charles’ın yönetimindeki Lancaster Dükalığı.
Ne Prens William ne de Kral Charles, dükalığa ait varlıkları kişisel çıkar için satamıyor, ancak bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Cornwall Dükalığı’nın geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor.
Dükalık, hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor. Prens William'ın payına düşen bu mirasın içinde, Birleşik Krallık'taki en büyük organik gıda markasının yanı sıra Transilvanya'da bulunan doğa ile iç içe bir inziva merkezi de bulunuyor.
KOSKOCA PRENS BİR DE VERGİ MİKTARI MI AÇIKLAYACAK!
İngiliz Hükümeti, dükalığı bir kraliyet organı olarak görüyor ve bu nedenle dükalığa ait emlak mülklerinin gelirleri, kurumlar vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Ancak bir dönem uyanış içine giren İngilizler, dükalığın vergiden muaf statüsüne itiraz etti ve 1993'ten bu yana, Galler Prensi Cornwall Dükü Charles, resmi harcama olarak kabul ettiği miktarlardan daha az olan dük geliri üzerinden gönüllü olarak gelir vergisi ödedi.
Bu hafta dudak uçuklatan gelir açıklamasının ardından, şimdiki Galler Prensi Cornwall Dükü William, devasa emlak portföyünden elde ettiği özel gelir üzerinden ne kadar vergi ödediğini açıklamayı reddetti. Bu karar, hane halkı masraflarını ayırdıktan sonra kalan para üzerinden ödeyeceği verginin tam bir dökümünü yayınlayacak olan babası Kral Charles ile tam bir tezat oluşturuyordu. Charles, 2022 yılı sonu için 5.89 milyon sterlin vergi ödediğini açıklamıştı.
Kensington Sarayı, İngiliz basınına, Prens'in ‘uygun’ düzeyde gelir vergisi ödediğini ve ayrıntıları yayınlamama kararının ‘gerekli olanı’ yansıttığını söyledi. “Koskoca prens, size vergisini mi açıklayacak canım!” der gibi…
HARCAMA ARTTI, TARTIŞMA ALEVLENDİ
Vergi, Galler Prensi tarafından Cornwall Dükalığı'ndan elde edilen kazançlar üzerinden, ailesinin resmi harcamaları düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ödeniyor.
Çarşamba günü yayımlanan hükümdarlık hibe raporu, bir önceki yıla göre yaklaşık 400 daha az ziyaret ve daha az yurt dışı seyahati olmasına rağmen kraliyet ailesinin seyahat harcamalarının 300 bin sterlin artarak toplam 4.2 milyon sterline ulaştığını ortaya çıkardı.
Ve Birleşik Krallık'ta süregelen tartışma, bir kez daha alevlendi. Monarşi karşıtları, kraliyet giderlerinin vergi mükelleflerince karşılanmasının yıllardır doğru olmadığını dillendiriyor. Bu hakların varılan mutabakat sonrasında monarşiye verildiği 1760'lı yıllardan bu yana süren tartışmada, cumhuriyet rejimi yanlıları krallığa ait tüm mal varlığının halka geri verilmesi gerektiğini savunuyor.
Diğer tarafta ise kraliyetin marka değerinin turizm gelirlerini etkilediği gerçeği var. Monarşi yanlıları, kraliyetin geleneksel öneminin ülke ekonomisine katkı sağladığı görüşünü savunuyor.
SAVAŞA DEVAM KARARI
Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında sular durulmadı. Çocuklar da annelerinin yanında saf tuttu. Brad Pitt, Fransa'daki Miraval Şatosu için yürüttükleri hukuk mücadelesini sonlandırması için kendisine zeytin dalı uzatan Angelina Jolie'yi reddetti. Pitt, eski eşini, 'kendini barış yanlısı biri ve kurban' olarak göstermekle suçladı.
Brad Pitt, eski eşine, kendi rızası olmadan şaraphanenin yarısını 67 milyon dolara bir Rus iş insanına sattığı için Ekim 2021'de dava açmıştı.
Daha sonra ikili, hukuk mücadelesinde önemli bir yer edinen gizlilik anlaşmaları konusunda sert bir tartışmaya girdi.
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesini sağlamak için ona karşı açılan davayı geri çekmesini istedi.
Ancak Daily Mail gazetesine konuşan Brad Pitt'e yakın bir kaynak, Pitt'in davadan vazgeçme niyetinde olmadığını söyledi. Angelina Jolie'nin bu savunmayı ancak daha önce düşündüğü kadar güçlü bir iddiaya sahip olmadığını fark ettikten sonra yaptığını iddia etti.
Kavgayı sürdürmeyi tercih eden Brad Pitt, çocuklarını da kaybetmiş durumda. Biyolojik kızı Shiloh, soyadından Pitt’i attı, artık sadece annesinin soyadını kullanıyor. Shiloh mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, California eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamladı. Yani, Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan bir duyuru yayımladı. ABD basınında “İsim değişikliği reklamı yaptı” şeklinde haberler çıkınca bu defa avukatı açıklama yapma gereği duydu.
Avukat Peter Levine; "Shiloh Jolie herhangi bir isim değişikliğini duyuran 'reklam' yayınlamadı. Shiloh'nın avukatı olarak yasal bir bildirim yayınlamam gerekiyordu. Çünkü California yasalarına göre, adını değiştirmek isteyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yasal bildirim, gerektiği gibi Los Angeles Times'ta yayımlandı" dedi.
Avukat ayrıca; "Medya, özellikle acı olayların ardından bağımsız ve önemli bir karar vermiş, yalnızca hukuki süreci takip eden genç bir yetişkini haber yaparken daha dikkatli olmalı" diye ekledi.
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin diğer kızları Zahara ve Vivienne de soyadlarından Pitt'i atmıştı. Ancak iki kızın yaptığı soyadı değişikliğinin mahkeme kararıyla gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.
BIDEN’A MİNNET, HARRIS’E DESTEK
Pazar günü Joe Biden’ın ABD başkanlık yarışından çekildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Haber bültenlerinin akışını bir anda değiştiren bu karara, Hollywood yıldızları da hızlı reaksiyon gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ünlü isimler Joe Biden’a teşekkür ve Biden’ın yerine geçmesi olası isim olarak Kamala Harris’e destek mesajları yağdırdı.
Şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, "Joe Biden, 4 yıllık görev süresinde önemli başarılara imza atan bir adam olarak tarihe geçecek. Demokrasimize sahip çıktığı için ona minnettar olmalıyız” derken; oyuncu Jamie Lee Curtis, "Joe Biden'ın istifasını ve Kamala Harris'i kayıtsız şartsız destekleme kararını tüm kalbimle destekliyorum. O, güvenilir ve test edilmiş biri. Kadın haklarının ve beyaz olmayan insanların ateşli bir savunucusu. Mesajı, Amerika için umut ve büyük ulusal bölünme döneminde birlik" mesajını paylaştı.
Ünlü yönetmen Spike Lee, Harris’i desteklediğini, "Yine bir kız kardeş kurtarmaya geliyor” sözleriyle belirtirken; rapçi Cardi B, "Size Kamala'nın 2024 adayı olması gerektiğini söyledim. Benimle uğraşmayı bırakın" diye seslendi.
EN SOMUT DESTEK BEYONCE’DEN
Grammy ödüllü Beyonce, diğer ünlülere kıyasla daha somut bir destek verdi Harris’e. Ünlü şarkıcı, Kamala Harris'e, müziğini kullanma izni verdi. ABD basını, Beyonce'nin, Harris'in kampanyası için 'Freedom' şarkısının kullanılmasına özel olarak izin verdiğini ve başkan adayının pazartesi gecesi merkeze vardığında şarkının çalındığını doğruladı.
HER ŞEY APAÇIK ORTADA
Haftanın en ses getiren kutlaması, Jennifer Lopez’indi. Ünlü şarkıcı, 55’inci yaşını 'Bridgerton' temalı çılgın partiyle kutladı. Ben Affleck ile boşanma aşamasında oldukları söylentilerini alevlendirecek şekilde; etrafında annesi, çocukları, akrabaları ve tüm sevdiklerinin olduğu, bir tek eşinin olmadığı bir partiydi bu. Hem Lopez’in hem de davetlilerin dönem kostümü giydiği partide, şarkıcı, konuklarına evinin bahçesinde yine geçmişi anımsatan atlı bir arabayla sürpriz hazırladı. Dileyen konuklar bu arabayla tur bile attı.
Gece çılgın parti, ertesi gün doğum günü öğle yemeği derken, Jennifer Lopez’in kalabalıklar içinde kutladığı doğum gününe karşın, Ben Affleck takım elbisesiyle çalışma ofisinin yolunu tuttu. İşine, eşinin özel gününde bile ara vermemişti anlaşılan.
Zaten bir süre önce ikinci evlilik yıl dönümlerinde de ayrı ayrı görüntülenmişlerdi. Yüzüğü taktılar, çıkardılar derken, galiba bu iş artık bitti. Geriye açıklaması kaldı.
Dile kolay tam 17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden başlamıştı ikili. Araya başka eşler ve çocuklar girse de aşklarını yıllar sonra yeniden yaşamak istediler. Ama ilişkileri üç yıl, evlilikleri de ancak iki yıl sürmüş gibi görünüyor.
Önümüzdeki günlerde bize aksini kanıtlayan görüntü vermezlerse artık bir kez daha anlamış oluyoruz ki, “ex’ten next” (Eski sevgiliden yeni sevgili) olmuyor!