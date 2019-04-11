İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Kate Middleton ve Prens William'ın aralarının, aldatma haberleri nedeniyle açıldığı iddia edildi.

Touch Weekly dergisinde 1 yıldır ara ara çıkan yazılara göre Prens William'ın, aristokrat komşusu Rose Hanbury ile ilişkini olduğu öne sürüldü. 36 yaşındaki Prens'in Kate Middleton üçüncü çocuğuna hamileyken eşini aldattığı belirtildi.

Evli ve 3 çocuk annesi Hanbury ile Kate'in dostlukları ise oldukça eskiye dayandığı ifade edildi. Dergiye göre, Middleton'ın eşine Rose Hanbury ile bağlantısını kesmesini söyledi. Ayrıca Düşes de Hanbury ile görüşmeyi kesti. Kraliyet Ailesi'nden konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Kraliyet Ailesi'ni temsil eden avukatlık bürosu ise iddiaları ortaya atan basın kuruluşuna dava açmaya hazırlanıyor.

ROBE HANBURY KİMDİR?

İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan Rose Hanbury film yönetmeni David Rocksavage ile 2009 yılından beri evli. Alexander, Oliver ve Iris adında 3 çocuğu olan eski modelin evi Kate ve William'ın Anmer Hall'daki kır evine oldukça yakın. Bu nedenle Kraliyet çiftiyle aynı sosyal çevrelerde bir araya geliyor.