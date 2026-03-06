Prenses Kate Middleton tapınak ziyaretinde çıplak ayakla dans etti

Kraliyet ailesi, ünvanı alınan eski prens Andrew ve onun eski eşi Sarah Ferguson'un cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıkması ve Andrew'un gözaltına alınıp bırakılması nedeniyle zor günler yaşarken, ailenin imajını kurtaran en önemli isimlerden biri Prenses Kate Middleton, yine görev başında.

Prenses Kate, 4 Mart'ta kutlanan Hindu Holi Festivali'nin ardından, İngiliz Hint topluluğunun kültürünü ve mirasını kutlamak için dün Leicester şehrini ziyaret etti.

44 yaşındaki Galler Prensesi, ziyaret sırasında bir Bollywood dans gösterisi izledi. Gösteri sonrası Middleton, "Çok formda olmalısınız, çünkü çok enerjik bir gösteri. Çocuklarım buna bayılırdı. Dansı çok seviyorlar. Louis de sizin dans gösterinize bayılırdı" dedi.

Prenses Kate ve Prens William çiftinin Prens George (12), Prenses Charlotte (10) ve Prens Louis (7) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Prenses ayrıca, bir Hindu tapınağı olan Shreeji Dham Haveli'yi ziyaret etti ve burada tapınağın yakın zamanda Holi bayramını nasıl kutladığını, bu festivalin baharın başlangıcını, manevi yenilenmeyi ve topluluk bağını nasıl simgelediğini dinledi.

Bu, Prenses Kate'in Britanya'daki bir Hindu tapınağına yaptığı ilk resmi ziyaretti ve protokole uyarak ayakkabılarını çıkardı.

Tapınakta, Prenses Kate dini bir tören sırasında geleneksel kadın dansına katılma fırsatını değerlendirdi. Davet edildiğinde, yalınayak şekilde, kadınların oluşturduğu çembere katıldı.

Prenses Kate'in kraliyet etkinliklerinde dans yeteneklerini sergilemesi ilk kez olmuyor. Prens William'ın 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın da dansa olan tutkusu meşhurdu.