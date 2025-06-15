İngiliz Kraliyet Ailesi, Kral Charles'ın doğum gününü coşkuyla kutladı.

Prens William ve Prenses Kate, 11 yaşındaki oğulları Prens George, 10 yaşındaki kızları Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki oğulları Prens Louis'nin de katılımıyla, dün Londra'da '2025 Trooping the Colour' etkinliğine katıldı.

Trooping the Colour, 260 yıldan uzun süredir İngiliz H-hükümdarının resmi doğum gününü kutlamak için yapılan, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri geçit töreni.

Askeri geçit töreni, hükümdarın resmi doğum gününü kutlamak için her yıl düzenleniyor. Ancak Kral Charles'ın gerçek doğum günü 14 Kasım.

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Kraliyet üyeleri, bu kutlama töreninde Buckingham Sarayı'nın balkonunda halka poz verdi.

Kraliyet çocukları, uçakların gösterisini büyük bir heyecanla seyretti.

Balkonda ayrıca Prens William, Prenses Kate ve çocuklarına, 76 yaşındaki Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Charles'ın kardeşi Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence, Charles'ın en küçük kardeşi Prens Edward ve eşi Sophie de görüldü.