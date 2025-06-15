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        Haberler Dünyadan Prenses Kate ve Prens William çocuklarıyla Trooping the Colour etkinliğinde: Kral Charles'ın resmi doğum günü geçidini seyrettiler - magazin haberleri

        Prenses Kate ve Prens William çocuklarıyla Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlamasında

        Kral Charles'ın resmi doğum günü kutlaması olan Trooping the Colour etkinliğine tüm kraliyet üyeleri katıldı. Prenses Kate ve Prens William, üç çocuğuyla törenin en dikkat çeken isimleri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:28
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        Aile boyu kutladılar
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        İngiliz Kraliyet Ailesi, Kral Charles'ın doğum gününü coşkuyla kutladı.

        Prens William ve Prenses Kate, 11 yaşındaki oğulları Prens George, 10 yaşındaki kızları Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki oğulları Prens Louis'nin de katılımıyla, dün Londra'da '2025 Trooping the Colour' etkinliğine katıldı.

        Trooping the Colour, 260 yıldan uzun süredir İngiliz H-hükümdarının resmi doğum gününü kutlamak için yapılan, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri geçit töreni.

        Askeri geçit töreni, hükümdarın resmi doğum gününü kutlamak için her yıl düzenleniyor. Ancak Kral Charles'ın gerçek doğum günü 14 Kasım.

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        Kraliyet üyeleri, bu kutlama töreninde Buckingham Sarayı'nın balkonunda halka poz verdi.

        Kraliyet çocukları, uçakların gösterisini büyük bir heyecanla seyretti.

        Balkonda ayrıca Prens William, Prenses Kate ve çocuklarına, 76 yaşındaki Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Charles'ın kardeşi Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence, Charles'ın en küçük kardeşi Prens Edward ve eşi Sophie de görüldü.

        Törende kraliyet üyelerinin atlı arabalarla halkı selamlaması, etkinliğin en çok ilgi çeken kısmıydı.

        Resmi törende halka en yakın oldukları anlarda kraliyet üyeleri, kendilerini seyreden halka el salladı.

        Prenses Charlotte ile annesi Prenses Kate'in kıyafetlerindeki renk uyumu büyük beğeni topladı. Küçük prensesin yakasındaki nal şeklindeki broşun Kraliçe Elizabeth'e ait olduğu öğrenildi.

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        #Prens William
        #Prenses Kate
        #kraliyet
        #trooping the colour
        #Kral Charles
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