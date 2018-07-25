Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, son Halife Abdülmecid'in kızı Dürrüşehvar Sultan'ın oğlu Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah ile eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur'un kızı olan Prenses Nilüfer Jah, tatilini Bodrum'da geçiriyor.

27 yaşındaki Prenses Nilüfer Jah, bir kız arkadaşıyla Türkbükü'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Yırtık pantolonuyla dikkat çeken Prenses Nilüfer Jah, bir saatlik yürüyüşün ardından oteline döndü.

İsviçre'de aldığı işletme eğitimini tamamladıktan sonra yerleştiği Tayland'da restoran işleten Prenses Nilüfer Jah, geçtiğimiz ekim ayında vefat eden annesi Manolya Onur'un Mükerrem Bereket Jah'ın mirası için 23 yıl boyunca Esra Birgen'e karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesini üstlendi.

MÜKERREM BEREKET JAH'IN MİRASI NE KADAR?

Prenses Nilüfer Jah, Hindistan'daki Çırağan Sarayı'nı Prenses Nilüfer Jah'a verdi. Ne var ki Mükerrem Bereket Jah'ın ilk eşi Esra Birgen, sarayın Prenses Nilüfer Jah'a kalmasına itiraz etti. Manolya Onur, Esra Birgen'in Alzheimer hastası olan Mükerrem Bereket Jah'tan imza yetkisi alarak 100 milyon dolar değerindeki sarayın mülkiyetini kurduğu vakfa geçirerek kızını babasının mirasından mahrum bıraktığını iddia etmişti. Onur ile Birgen arasındaki miras üzerine başlatılan hukuk mücadelesini şimdi Prenses Nilüfer Jah sürdürüyor.





"BABAMIN SERVETİ İÇİN ÇOCUKLUĞUMU ÇALDI"

Prenses Nilüfer Jah, bir röportajında konuyla ilgili olarak şunları söylemişti. 'Babamın yanında olmasını istiyorum. bakabilecek durumdayım. Esra Birgen benim çocukluğumu, babamın servetine konmak için çaldı. Bunun maddi karşılığı yok. Kendisini niçbir zaman affetmeyeceğim. Çok genç yaşta paranın mutluluk getirmediğini öğrendim."





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