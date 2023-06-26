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Prigojin'in hedefindeki Şoygu günler sonra ilk kez görüntülendi

Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isimlerden olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner'in hafta sonu isyanından bu yana ilk kez görüntülendi.

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  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçlamış ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" demişti.
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in konuşmasında doğrudan hedef aldığı isim ise Putin değil Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'du.
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirmesinden saatler sonra Belarus'un da devreye girmesiyle isyan sona erdirilmiş, Prigojin'de Belarus'a gönderilmeyi kabul etmişti.
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Ancak Prigojin'in hedefinde yer alan Şoygu bu süreçte ortalarda görünmemiş ve merak konusu olmuştu.

  • Prigojin'in hedefindeki isimlerden biri olan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner'in hafta sonu isyanından bu yana ilk kez görüntülendi.

     
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Şoygu'nun Ukrayna'daki Rus birliklerini ziyaret ettiği ve bilgi aldığı görüntüleri devlet haber ajansı RIA paylaştı. 
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    RIA'nın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Şoygu'nun görevde kalmaya devam edeceği açıktı ancak ne zaman göreve başlayacağı konusunda bilgi verilmemişti.

    Bu merak edilen soru da bu şekilde yanıt buldu.
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

    Putin'in ilerleyen süreçte Şoygu'yu görevden alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.
  • Wagner'in kurucusu Prigojin'in hedefindeki isim günler sonra ilk kez görüntülendi - Rusya son dakika haberleri

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

 

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