Kremlin'in Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile Prigojin'in Belarus'a gitmeyi ve isyanını sona erdirmeyi kabul ettiği bir anlaşma yaptığını açıklamasının ardından ise Prigojin en son Cumartesi günü geç saatlerde siyah bir araç ile Rostov-on-Don'dan ayrılırken görüldü.