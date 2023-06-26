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Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

Rusya'da isyanın bastırılmasının ardından Wagner Grubu'nun geleceği merak konusu oldu. ABD medyasına göre Rusya'da parlamtentonun alt kanadı Wagner'i kontrol edecek bir yasa üzerinde çalışıyor.

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  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Prigojin, 24 Haziran gecesi yaptığı açıklamada Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlayarak" Rusya ile ipleri kopardı ve herkesi kendilerine katılmaya çağırdı ancak kriz 24 saat geçmeden çözüldü.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Çözüm ise Belarus lideri Lukaşenko'dan geldi. Lukaşenko Prigojin'in Belarus'a gitmeyi kabul ettiğini, eş zamanlı olarak Wagner güçlerinin de birliklerine geri döndüğünü ifade etti. 

    Peki bundan sonra neler olacak? 
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    ABD medyasına göre Rusya parlamentosunun alt kanadı, Prigojin'in isyanının ardından paralı asker grubunun geleceğine ilişkin spekülasyonların ortasında Wagner'i kontrol edecek bir yasa üzerinde çalışıyor.

     

     
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Associated Press'in haberine göre, anlaşmanın bir parçası olarak Prigojin Belarus'a adeta sürgüne gönderilirken, ayaklanmaya katılmayan birliklere ise Rusya Savunma Bakanlığı sözleşmesini imzalamaları teklif edilecek.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Kremlin'in Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile Prigojin'in Belarus'a gitmeyi ve isyanını sona erdirmeyi kabul ettiği bir anlaşma yaptığını açıklamasının ardından ise Prigojin en son Cumartesi günü geç saatlerde siyah bir araç ile Rostov-on-Don'dan ayrılırken görüldü.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Belaruslu yetkililer CNN'e yaptıkları açıklamada Prigojin'in Belarus'taki statüsünün ne olacağına dair ayrıntı vermedi.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Yetkililer Prigojin'in ülkeye gelip gelmediğini teyit de henüz edemedi.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Ancak Belarus resmi haber ajansı Pazar günü yaptığı açıklamada Lukashenko'nun Pazar sabahı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar telefonda görüştüğünü duyurdu.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    "PENCERELERDEN UZAK DURMAK İSTEYEBİLİR"

    ABD'li bir askeri uzman Wagner Grubu şefi Yevgeny Prigojin'in Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanan isyanının ölümüyle de sonuçlanabileceğini söyledi.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    Atlantik Konseyi Orta Doğu Programları Kıdemli Direktörü William F. Wechsler "Prigojin'e gelince, Ralph Waldo Emerson'un ünlü sözünü düşünmesi gerekecek, 'Bir krala saldırdığınızda onu öldürmelisiniz'. Gerçekten de şimdilik üst katlardaki pencerelerden uzak durmak isteyebilir, zira son yıllarda Putin'in düşmanları özellikle bu pencerelerin etrafında beceriksiz davranma eğiliminde" diye konuştu.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    CNN'in eski Moskova Büro Şefi Jill Dougherty de açıklamasında "Putin hainleri affetmez. Putin, Progojin'e Belarus'a git dese bile o yine de bir haindir ve bence Putin bunu asla affetmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
  • Prigojin nerede ve Wagner'in geleceği ne olacak?

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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