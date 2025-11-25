Pripyat - Kiev kaç kilometre? Pripyat - Kiev arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Pripyat-Kiev güzergahı, harita üzerinde basit bir A-B rotası değildir. Bu, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlamanın ardından, santralin seçkin mühendisleri, bilim insanları ve aileleri için bir gecede boşaltılan modern bir Sovyet rüyasının kalıntılarına yapılan bir ziyarettir. Bu yolculuk, "Yasak Bölge" (Chernobyl Exclusion Zone) olarak bilinen, sıkı askeri koruma altındaki bir alana girişi gerektirir. Bu nedenle, bu rotayı ele alırken, sadece kilometre ve saatlerden değil, aynı zamanda bu seyahati mümkün kılan (veya engelleyen) özel izinlerden, kontrol noktalarından ve yolculuğun kendisinin taşıdığı o derin ve sarsıcı anlamdan bahsetmek gerekir.

PRIPYAT - KIEV KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezi (Özgürlük Meydanı - Maidan Nezalezhnosti) ile "Hayalet Şehir" Pripyat'ın merkezi arasındaki karayolu mesafesi, şaşırtıcı derecede kısadır. En yaygın kullanılan ve en doğrudan olan kuzey rotası (P02 ve P56 karayolları) üzerinden, Pripyat - Kiev kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 135 kilometredir.

Ancak, bu yolculuğu planlarken asıl önemli olan mesafe Pripyat'ın kendisine değil, "Yasak Bölge"nin girişinedir. Kiev merkezinden, 30 kilometrelik Yasak Bölge'nin ana giriş kontrol noktası olan Dityatky'ye olan mesafe yaklaşık 100-110 kilometredir. Pripyat, bu askeri kontrol noktasının 25-30 kilometre daha içerisindedir.

Bu 135 kilometrelik yakınlık, 1986'daki felaketin boyutunu daha da ürkütücü hale getirir. Kiev gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir metropol, nükleer bir felaketin merkez üssüne bu kadar yakındı. Felaket anında rüzgarın büyük ölçüde kuzeye, Belarus'a doğru esmesi, Kiev'in çok daha büyük bir radyoaktif kirlenmeden kurtulmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olmuştur. Dolayısıyla, Pripyat - Kiev kaç km sorusunun cevabı olan 135 km, coğrafi bir veriden çok, tarihi bir gerçeğin ne kadar yakıcı olduğunu gösterir. PRIPYAT - KIEV ARASI MESAFE NE KADAR? Pripyat - Kiev arası mesafe ne kadar sorusu, aslında bir yolculuktan çok, katmanlı bir bölgeye giriş sürecini tanımlar. Bu yolculuk, Kiev'den kuzeye doğru P02 veya P56 otoyolu üzerinden başlar. Ivankiv kasabasına kadar olan bölüm, normal bir Ukrayna kırsalı yolculuğudur. Asıl seyahat, Ivankiv'den sonra ulaşılan Dityatky Kontrol Noktası'nda başlar. Burası, 30 kilometrelik "Yasak Bölge"nin (Exclusion Zone) resmi giriş kapısıdır. Bu noktada, önceden alınmış özel izinler, pasaportlar ve tur belgeleri askerler tarafından titizlikle kontrol edilir. Bu işlem, tur grubunun büyüklüğüne bağlı olarak 30 dakikadan bir saate kadar sürebilir.

Dityatky'den geçtikten sonra, artık resmen "Yasak Bölge"nin içindesinizdir. Buradan Pripyat'a kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik yol, size ilk sarsıcı manzaraları sunar. Yol boyunca, doğanın geri aldığı, üzerini ağaçların kapladığı terk edilmiş köylerden (Zalissya gibi) geçersiniz. Yolun kendisi asfalt olsa da, bakımsızdır ve doğanın istilası her yerde hissedilir. Pripyat'a yaklaşırken, 10 kilometrelik daha sıkı korunan iç bölgeye giriş için Leliv Kontrol Noktası'ndan geçilir. Bu noktadan kısa bir süre sonra, meşhur Pripyat şehir tabelasına ve "Hayalet Şehir"in kendisine varılır. PRIPYAT - KIEV NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? GÜNCEL VE KRİTİK UYARI: (Kasım 2025 itibarıyla) Ukrayna'da 2022'de başlayan savaş nedeniyle, Çernobil Yasak Bölgesi (Rus işgaline de maruz kalmıştır) turizme tamamen kapalıdır. Bölge, askeri bir alan statüsündedir ve mayın temizleme çalışmaları ile güvenlik operasyonları devam etmektedir. Aşağıdaki bilgiler, savaş öncesi dönemin "normal" turizm koşullarını yansıtmaktadır ve şu anda geçerli değildir. Pripyat - Kiev ne kadar sürede gidilir sorusunun tek bir yasal cevabı vardır: Resmi bir turla.