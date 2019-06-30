Merhum Başbakan Menderes'in torunu Adnan Menderes kimdir? Sosyal medyanında gündem konusu olan Prof. Dr. Adnan Menderes birçok akademik başarıya imza atmıştır. İşte Adnan Menderes'in hayatı

ADNAN MENDERES KİMDİR?

Merhum Başbakan Menderes'in ortanca oğlu olan ve trafik kazasında yaşamını yitiren Mutlu Menderes ile DEÜ'den emekli olan Prof. Dr. Münevver Menderes'in oğlu olan Prof. Dr. Menderes AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan itibaren hayallerini estetik cerrahlığın süslediğini, üniversite sınavlarında tek tercih olarak tıp fakültesini yazdığını ve kazandığını anlattı.

Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olduktan sonra ihtisas için 1992 yılında DEÜ'ye geldiğini ve o yıldan bu zamana kadar burada görev yaptığını belirten Menderes, gerek dedesi, gerekse amcaları Yüksel ve Aydın Menderes'in siyasi özgeçmişleri nedeniyle sık sık politik arenaya çekilmek istendiğini, ancak kendisinin plastik cerrahlığı tercih ettiğini ifade etti.

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine ders de veren Menderes, plastik cerrahinin geniş bir branş olduğunu, tepeden tırnağa tüm vücudu ilgilendirdiğini, “ameliyat sonrasında hastanın maksimum fayda sağladığını görmenin” kendisine büyük keyif verdiğini belirtti.

Merhum başbakan Adnan Menderes'in torunu olması nedeniyle ilginç olaylarla da karşılaştığını ifade eden Doç. Dr. Menderes, “ilginç konuklarım oluyor zaman zaman. Aydın'dan özel olarak gelip benimle görüşmek isteyenler, dedemin döneminden anılarını anlatıp duygulananlar, birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler var. Hastanenin diğer bölümlerine tedavi için gelen ve benim burada görev yaptığımı öğrenip ziyaretime gelenler de oldu” diye konuştu.