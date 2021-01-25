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Prof. Dr. Ali Alparslan, vefatının 15. yılında kabri başında anıldı

Hüsnühat sanatının usta isimlerinden, edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Ali Alparslan, vefatının 15. yılında kabri başında yad edildi.

Prof. Dr. Ali Alparslan, vefatının 15. yılında kabri başında anıldı
AA

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Alparslan'ın aile üyeleri ve talebelerinin katılımıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğinde konuşan Alparslan'ın yeğeni Sinan Gürlen, Prof. Dr. Ali Alparslan'ın hayatını Türk edebiyatı ve hüsnühat sanatına adadığını belirterek, "Ailesine en çok onur veren davranışı, yaptığı eserleri sadece ticari amaç gütmeden talebelerine ve yakın dostlarına hediye etmesidir. Bu bizim için bir gurur vesilesidir." dedi.

Gürlen, Alparslan'ın gösterişten kaçınan, öne çıkmayı sevmeyen, sessiz ve yardımsever bir insan olarak hayat sürdüğüne dikkati çekerek, onun alçakgönüllü, derviş tabiatlı, insanlara hep sevecen yaklaşan bir kişi olduğunu ifade etti.

- "Ali Bey için günümüzün Yesari'si derlerdi"

Prof. Dr. Abdullah Uçman ise Alparslan'ı 15 yıl önce karlı bir günde defnettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onu 1970'li yıllardan beri yakinen tanıyorum. Hakikaten son derece mütevazı, melami meşrep bir insandı. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla geri çevirmeyen bir mizaca sahipti. Bir İstanbul beyefendisiydi. Necmettin Okyay'dan, Hamid Aytaç'tan hat dersleri almış, Abdülbaki Gölpınarlı'nın çok yakınında uzun yıllar bulunmuş bir kimseydi. Süheyl Ünver'den dinlemiştim, Ali Bey için günümüzün Yesari'si derlerdi. Yesari talik yazıda ilk akla gelen üstatlardan biridir. Sadece hattat olarak değil, aynı zamanda Farsçası da çok iyi olan bir hocaydı."

Uçman, Alparslan'ın üniversitedeki odasının kapısının daima açık bulunduğunu ve herkese açık olduğunu vurgulayarak, yağmurlu bir günde onu anmaya gelen talebelerine ve sevenlerine teşekkür etti.

Anma etkinliğine ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü Ekrem Aytar, yazar Şamil Kucur, hüsnühat sanatçıları Ali Toy, Ali Rıza Özcan, Ahmet Kutluhan, Sabri Mandıracı ve Kaya Üçer katıldı.

Sanatseverler, Prof. Dr. Ali Alparslan'ın eserlerini, Kadırga Sanat Galerisi'ndeki "Hat Sanatının Zarif Kalemi" isimli sergide 29 Ocak'a kadar izleyebilir.

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