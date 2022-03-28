HABERTURK.COM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi ve artan aşı kararsızlığının çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdüğünü söyledi.

— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 28, 2022

"MÜDAHALE EDİLMEZSE BİZDE DE POLİO VAKALARININ GÖRÜLMESİ YAKINDIR"

Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti: "Bizde 2017’deki yüzde 98’den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005’den beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık. Orijinal aşılar yerine Çin’den, Mısır’dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alınıyor. Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görülmesi yakındır."

"1998'DEN BERİ GÖRMEDİĞİMİZ ÇOCUK FELCİ İLE YENİDEN UĞRAŞMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Prof. Dr. Ceyhan, "Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998’den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum" dedi.