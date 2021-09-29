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Haberler Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son dakika açıklaması: Çocuklarda koronavirüs ilacını... - Haberler
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedavisi gören çocuklarda hiç ilaç kullanmadıklarını belirterek, "Biz baştan beri çocuklarda hiçbir ilaç kullanmadık. Elde kesin deliller olmadığı sürece bir ilacı ya da aşıyı çocuklara uygulamanız mümkün değil. Biz çocuk ateşlendiğinde ateş düşürücü, belli belirtileri varsa onlara yönelik tedaviler, bol sıvı alması ve izole edilmesi şeklinde bir yaklaşım uyguladık, şu anda da aynı şeyi uyguluyoruz" dedi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son dakika açıklaması: Çocuklarda koronavirüs ilacını... - Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte 0 ile 17 yaş arası vaka sayısının 1 kat daha arttığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif koronavirüs vakalarının yüzde 25'ini oluşturan 0-17 yaş grubunda uygulanan tedaviyi anlattı.

Ceyhan, aslında yetişkinde de virüsü öldüren ilacın henüz bulunamadığını belirterek, "Yetişkinler için yapılan çalışmalarda hidroksiklorokin kullanıldı, bunun yüksek dozlarda zararları olabileceği düşünüldüğü için uygulamadan kalktı. Şimdi Favipiravir dediğimiz bir grip ilacı kullanılıyor. Bunun da geniş çalışmalarda bir etkisi gösterilmedi; ama yetişkinlerde kullanılıyor. Biz baştan beri çocuklarda hiçbir ilaç kullanmadık. Bu ilaç yetişkinlerde kullanılabilir elde çok veri olmadan; ama çocukta elde kesin deliller olmadığı sürece bir ilacı ya da aşıyı uygulamanız mümkün değil. Biz çocuklarda, çocuk ateşlendiğinde ateş düşürücü, belli belirtileri varsa onlara yönelik tedaviler, bol sıvı alması ve izole edilmesi şeklinde bir yaklaşım uyguladık, şu anda da aynı şeyi uyguluyoruz" diye konuştu.

'ETKİSİNİ GÖSTERMİŞ TEDAVİ YOK'

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda nezlede nasıl tedavi uygulanıyorsa burada da aynı şeyin geçerli olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarda etkisini göstermiş bir tedavi yok ancak çocuk hastanede, yoğun bakımda yattığında uyguladığımız virüsü öldürmeye yönelik ilaçlar değil de çocuğun bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikleri kontrol altına almak için uyguladığımız tedaviler var ama virüs öldürücü bir ilacı ne ayakta ne de hastanede uyguluyoruz; çünkü böyle bir ilaç yok" dedi.

VİTAMİN UYARISI

Prof. Dr. Ceyhan, evde tedavi gören koronavirüs hastası çocukların ailelerine uyarılarda bulunarak, şunları söyledi: "Hiçbir vitamin takviyesinin koronavirüste hastalığın gidişini ya da bulaşı etkilediği gösterilmemiş. Çocuğun eğer belirgin bu olaydan önce bilinen bir vitamin eksikliği yoksa çocuklar da yetişkinler gereksiz bir sürü vitamin alıyor. İnanın, koronavirüse harcanan paranın çok üstünde vitamin, gıda takviyesi satışı gerçekleşti. Bunların hiçbirinin faydası gösterilmedi ama bilinen bir eksiklik varsa zaten tedavi edilmesi gerekir. Yoksa çocukta da 'Aman hastalığı daha rahat atlatsın' diye takviye bu tür şeyler vermemek lazım çünkü onların metabolizmaları çok farklıdır. Onlara gerekli gereksiz ne olduğunu bilmeden gıda takviyesi vermek çocuğun zararına da olabilir. Biz onun için çocuklara hiç destek tedavisi adı altında bu tür ürünler ya da başka ilaçlar vermiyoruz. Gözlüyoruz çocuğu, hastaneye yatışa ihtiyacı olduğunu görürsek hastaneye yatırıyoruz. Evde yapılacak şey, sadece bol sıvı vermek ve çocuğu izole etmek olabilir."

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