Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan BA.2 varyantı uyarısı! 0:00 / 0:00

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantının BA.2 olarak bilinen alt türüyle ilgili konuşarak, "BA.2, Omicron'a göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARDA HASTANE YATIŞLARI 2 KAT DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere’de BA.2 sonucu çocuklarda hastane yatışları Omicron’a göre 2 kat daha fazla. Danimarka’da 6 haftadır yüksek ölüm devam ediyor" dedi.

"UMARIM BİZİ SEVMEZ"

Türkiye'nin henüz BA.2 etkisini yaşamaya başlamadığını aktaran Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır. COVID’den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim."