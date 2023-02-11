Prof. Dr. Naci Görür kimdir? Kahramanmaraş depremiyle ilgili 3 yıl önce uyarıda bulunan ve özellikle de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi uzantısıyla ilgili yapılan uluslarası araştırma projesinin de başkanlığını yapmış olan Naci Görür'ün biyografisi merak edilip araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Naci Görür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...