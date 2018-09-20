Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ezber bozan açıklamalarıyla yeni sezonda ilk kez Ebru Akel Sancak'la Kendine İyi Bak programına konuk oldu. Uzun yaşamın sırları, genç kalmanın formülleri, cilt güzelliği ve çocukların sağlıklı büyümesine dek birçok konunun konuşulduğu program bu perşembe 08.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı Kendine İyi Bak programında "Makarna şişmanlatmaz" diyerek doğru bilinen bir yanlışa değindi. Müftüoğlu, 100 yaşına dek yaşadığı iddia edilen tolemer tedavileri için, "Tolemerlerinizle oynarsanız kanser olabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Son günlerin popüler yiyeceği kinoaya alternatif olarak Türk mutfağından öyle bir besin gösterdi ki; "Bu besin kinoayı solda sıfır bırakır dedirtti.

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