Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografiProf. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkınd
ABONE OL

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkında

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Soruları dün akşam yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından merak konusu oldu. Merkez Bankası görevine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. İşte Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkında detaylar...

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? ? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı hakkınd

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası görevine Naci Ağbal'ın yerine Prod. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. İşte Kavcıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde..

PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, ABD'de Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende bankacılıktan, esnaf-KOBİ bankacılığından, kredi politikalarından, insan kaynakları ve organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı
BİYOGRAFİEski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir?
Mehmet Genç kimdir? Mehmet Genç kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Genç kimdir?
Ferdi Tayfur kimdir, nerelidir? Ferdi Tayfur son hali
BİYOGRAFİFerdi Tayfur kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan kimdir?
BİYOGRAFİHülya Darcan kimdir?
Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? - Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak ne zaman öldü?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Serdar Ortaç biyografisi
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu nerelidir?
BİYOGRAFİÖmer Faruk Gergerlioğlu kimdir?
Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?
BİYOGRAFİSeren Serengil kimdir?
Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında? Yağmur Sarnıç'ın kaç çocuğu var?
BİYOGRAFİYağmur Sarnıç kimdir?
Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin kaç yaşında?
BİYOGRAFİBekir Şahin kimdir?