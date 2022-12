Prof. Dr. Şener uyardı! Covid-19 kadar öldürücü

"VÜCUDUMUZ UNUTMUŞTU"

Domuz gribinin belirtilerine değinen Prof. Dr. Şener, " Kış döneminin her başlangıcında grip türlerinde ve alt tiplerinde artış görüyoruz. Şu an halihazırda erişkin hasta grubunda domuz gribi ve alt tiplerinde ciddi bir artış var. Sahada Covid-19'dan daha sık görüyoruz. Gribi çok hafife almamak lazım. Özellikle 65 yaş üstü hasta grubunun hastaneye yatması gerekebiliyor. Bazılarının solunum cihazına bağlanması gerekebiliyor. Mortalitesi var, yani ölümcül seyredebiliyor ama Covid-19 kadar değil. Her halükarda domuz gribinin bu yaş grubunda ekstra önem arz ettiğinin altını çizmek gerekiyor. Domuz gribinde, belirtiler tıpkı Covid-19'da olduğu gibi yaygın kas ağrısı, eklem ağrısıyla başlıyor. Solunum yolu semptomları olabiliyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik meydana geliyor. Domuz gribinde tat koku kaybı gitmiyor ve ishal gibi tabloları görmüyoruz. Bütün grip virüslerinin bulaşıcılığı aynı. İnfluenzaya her sene karşı karşıya kaldığımız için vücudun yanıtı oluşuyor ama kuş gribi ve domuz gribinde uzun dönem karşılaşmadığımız için vücudumuz unutmuştu. Şimdi yeniden karşılaşıyoruz ve kontrolsüz bir inflamasyon yanıtı oluşuyor" diye konuştu.