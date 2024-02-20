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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Uğur Türe, uluslararası bilimsel dergiye 4’üncü kez kapak oldu

        Prof. Dr. Uğur Türe, uluslararası bilimsel dergiye 4'üncü kez kapak oldu

        Dünyaca ünlü Türk Beyin Cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği ameliyat tekniğiyle alanında dünyanın en prestijli bilimsel dergisi olarak kabul edilen 'Journal of Neurosurgery'nin kapağında 4'üncü kez yer aldı. Türe, ameliyat teknikleri alanında dünyanın en saygın dergilerinden birinde 4 kez kapak olarak önemli bir başarıya imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:10
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        Prof. Dr. Türe, uluslararası bilimsel dergiye 4. kez kapak oldu
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        “Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu” Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, beynin farklı bölgelerindeki lezyonların başarılı biçimde çıkartılabilmesi için geliştirdiği farklı ameliyat teknikleriyle alanındaki en saygın dergi konumundaki “Journal of Neurosurgery” dergisinde bir kez daha kapak konusu oldu.

        İlk kez Kasım 2004'de aynı derginin kapağında Hocası Profesör Gazi Yaşargil ile birlikte yer alan Dr. Türe, Mayıs 2016 ve daha sonra da Ağustos 2021’de geliştirdiği yeni ameliyat teknikleriyle kapak konusu olmayı başarmıştı. Son olarak Ocak 2024 sayısının kapağıyla da dördüncü kez beyin ve sinirbilim alanının ‘en önemli’ yayınının kapak makalesine imza atmış oldu.

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        BEYNE ZARAR VERMEYEN TEKNİK

        Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkan Prof. Dr. Uğur Türe kendi geliştirdiği ve bilim dergisinin Ocak 2024 kapak konusu olan yeni cerrahi teknikle çok önemli bir yenilik ortaya koyuyor.

        “Daha önce beyin ve beyincik arasından yapılan ameliyatlar sırasında o bölgedeki toplar damarlar yakılıyordu ve bu, hastanın iyileşme sürecine olumsuz etki edebiliyordu” diyen Prof. Dr. Türe, ameliyat edilen bölgedeki damarları alışılageldiği gibi yakmak yerine koruyarak beyne zarar vermeden müdahale etmenin bir yolunu buldu. Böylece hem damarlar zarar görmeden korunmuş oluyor hem de ameliyat sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar minimuma iniyor.

        Prof. Dr. Türe, yeni tekniğini önce laboratuvarında, sonra da ameliyatlarında kullanarak mükemmelleştirdi. Böylece hem hastalarının beyinlerinin daha az zarar görmesini sağladı hem de ameliyat sonrası iyileşme hızlarını artırarak tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

        BEYİN LABORATUVARI KURDU

        Sürekli olarak ülkemizde ve dünyada verdiği eğitimler ve düzenlediği uluslararası konferanslar aracılığıyla pek çok beyin cerrahının yetişmesinde büyük emeği bulanan Prof. Dr. Türe, kurmuş olduğu beyin laboratuvarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacıların eğitimini ve gelişimini desteklemeye devam ediyor.

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