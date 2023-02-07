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Progesteron Hormonu Görevleri

Progesteronun emzirme döneminde çok büyük rolü vardır. Çünkü meme bezlerinin hazırlanmasına yardımcı olur, göğüslerin boyutunu süt salgılanması için artırır. Progesteron hormonu görevleri şunlardır:

Sodyum ve klor atılımını arttırır.

Rahim üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır.

Serviksten salgıları arttırır.

Rahim mukozasını korur.

Östrojenin neden olduğu endometrium kalınlaşmasını durdurur.

Servikal mukus üretimini azaltır.

Yüksek seviyelerde yumurtlamayı engeller.

Erken gebeliği destekler ve gebeliğin devamlılığını sağlamaya yardımcı olur.

Emzirmeye hazırlık olarak hamilelik sırasında meme bezlerini geliştirir.

Hamilelik sırasında kasılmaları önlemek için uterus kasılmalarını azaltır.

Bağırsak aktivitesini azaltır, kabızlığa neden olabilir.

Daha az ölçüde de olsa progesteron böbreküstü bezleri ve karaciğer tarafından da üretilir. Erkeklerin de vücutlarında çok az miktarda progesteron bulunur. Testislerde ve adrenal bezlerde üretilir. Yapay müdahalelerde progesteron hormonu yan etkileri ortaya çıkabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Sıvı tutulması: Meme bezlerinin gelişmesi ve sıvılarını tutması nedeniyle memelerde ağrıya veya şişmeye neden olabilir.

Uyuşukluk

Baş ağrısı, mide bulantısı veya baş dönmesi: Bu durumlarda bir doktora görünmek önemlidir.

Progesteron Hormonu Kaç Olmalı?

Progesteron düzeyleriniz normal değilse fark edebileceğiniz bazı belirti ve semptomlar vardır. Düzenli yumurtlama yoksa (veya hiç yoksa) ya da vücudunuz yeterince progesteron üretemiyorsa düşük olabilir. Düşük progesteron düzeylerinin bazı belirtileri şunlardır:

Uzun veya ağır regl dönemleri

Adet öncesi lekelenme

Düzensiz adet döngüleri

Kısa luteal faz nedeniyle kısa adet döngüleri

Prolaktin (süt üretimine neden olan hormon) düzeylerinin yükselmesi, hipotiroidizm veya polikistik over sendromu (PKOS) gibi bazı bozukluklar yumurtlamanın seyrek olmasına veya hiç olmamasına neden olabilir. Bu da düşük progesteron seviyelerine yol açar. Bu durumlarda düşük progesteron düzeylerinin nedeni teşhis edilmeli ve tedavi edilmelidir.

Progesteron hormonu değeri kişiden kişiye değişebilir, ancak aynı zamanda bir kişi için farklı döngülerde de olabilir. Erkekler için bu değer 1 ng/mL den düşüktür. Kadınlar ise yumurtlama dönemi yaşandığında 1 ng/mL den daha azdır, fakat adet döngüsünün ortasında 5-20 ng/mL arası bir değerdedir. Hamileliğin ilk döneminde de 11,2-90 ng/mL şeklindedir.

Progesteron Hormonu Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Progesteron; uterus, vajina, serviks, göğüsler ve testislerin yanı sıra beyni, kan damarlarını ve kemikleri hedefler ve etkiler. Çünkü yumurtalıklar ve daha sonra plasenta tarafından salınan bir seks hormonudur. Hamilelik araştırması sırasında embriyonun uterusa implantasyonunu kolaylaştırmak için yeterli progesteron düzeyine sahip olmanız gerekir. Ğrogesteron hormonu hangi yiyeceklerde bulunur diye merak ediyorsanız en çok karpuz, somon, bezelye, chia, susam, fındık ve mercimek gibi baklagillerde bulunmaktadır. Bu hormonun seviyelerini korumaya veya düzenlemeye yardımcı olan yiyecek grupları ise aşağıda sıralanmıştır.

Çinko yönünden zengin besinler: Bu grupta tohumlar, kabuklu yemişler, baklagiller veya mantarlar bulunur.

B Vitamini: Muz, avokado, mısır veya yulaf gibi yiyecekler.

Omega 3: Lüfer, kabuklu deniz ürünleri, zeytinyağı, avokado.

Antioksidan açısından zengin besinler: C vitamini içeren meyve ve sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, domates, karpuz veya baklagiller.

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