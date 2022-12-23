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Propolisi kimler kullanamaz? Propolisin yan etkileri neler?

Propolis, arılar tarafından tomurcuklardan ve taze yapraklardan toplanan yapışkan bir maddedir. Arılar, kovanlardaki boşlukları kapatmak, çentiğin boyutunu değiştirmek ve petekleri dezenfekte etmek ve mühürlemek için propolis kullanır.

Propolisi Kimler Kullanamaz? Propolisin Yan Etkileri Neler?
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Sindirilmiş polen ve özel enzimlere dayanan karmaşık bir maddedir çok uzun bir süredir, muhtemelen ilkel zamanlardan beri hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Ne de olsa arıcılık, avcılık ve insanlığın ilk "mesleklerinden" biriydi.

Propolis, doğal bir anestetiktir, antioksidandır, antiseptiktir, çoğu virüse karşı saldırgan ve hatta bizi grip saldırganına karşı daha dirençli hale getirebilir. Mantar ve parazitlere karşı mücadelede eder. Propolisin bir özelliği de nesnelerin ona karşı direnç geliştirmemesidir.

Peki, Propolisi kimler kullanamaz? Propolisin yan etkileri nelerdir? Yaban arısı veya arı zehrine ya da bala alerjisi olan hastalar için özellikle risklidir. Aynı durum hamile ve emziren kadınlar için de geçerlidir. Her koşulda uzman bir hekime danışmak gerekir.

Propolis Nasıl Tüketilir?

Propolis kapsülleri, öğütülmüş ve çözelti gibi ağız yoluyla alınan ürünler çoğu durumda besin takviyesi olarak satılır. Propolis, arı kovanındaki bakteri ve mantarlara karşı etki gösteren, arılar tarafından üretilen bir macun karışımıdır.

Propolisin mikrop önleyici etkileri olduğu söylenmektedir. Tam da bu özellikler sayesinde propolis, özellikle Doğu Avrupa'da alternatif tıpta popülerdir. Bununla birlikte, bilimsel olarak kabul görmüştür. Propolis nasıl tüketilir? Suda çözülebilen propolisi süte, çaya, yoğurta koyabilirsiniz. Arı veya yaban arısı sokmalarına reaksiyon gösterenler propolisi tüketirken dikkatli olmalıdır.

Propolis Kaç Gün Kullanılmalı?

Propolis gibi bal da binlerce yıldır popüler olmuştur ve Mısırlılar tarafından "tanrıların yiyeceği" olarak tanımlanmıştır. Propolis, kovanın koruyucusu olarak kullanılmak üzere arılar tarafından ağaç yapısından üretilir. Propolis kelimeleri kısaca "şehri savunmak" anlamında gelir ve " pro " (savunma) ve " polis " (şehir) kelimelerinden türemiştir. Arılar un peteklerindeki yuvaları kapatma, iç duvarları düzleştirme, girişi davetsiz misafirlerden korumak ve istenmeyen mantar ve mikropları tutmak için kullanır. Hal böyleyken insan vücuduna olan etkileri ise muazzamdır. Peki, propolis kaç gün kullanılmalı? Yaygın olarak önerilen propolis, günde 1 ila 3 kez doğrudan ağıza veya su ile seyreltilmiş şeklinde 5-10 damladır. Genellikle su veya süt veya bal ile seyreltilmiş şeklinde kullanılır ve 10 damla alınır.

Propolis Tansiyonu Yükseltir Mi?

Propolis, yüksek tansiyon, hiperkolesterolemi durumunda faydalıdır. Kan damarlarını üzerinde etkileri vardır. Propolis tansiyonu yükseltir mi? Propolis tansiyonu yükseltmez. Propolis, bağışıklığı güçlendirir, kolesterolü ve kalp hastalığına iyi gelmektedir. Mısır'da mumyalama için propolis kullanılırdı.

Propolis, Aristoteles'in Hayvanların Tarihi adlı eserinde "cilt şikayetleri, yaralar ve iltihaplanmalar için bir çare" olarak belirtilmiştir. Bu antik Yunanlılar tarafından da biliniyordu. 19. yüzyılda İngiliz ordusu doktorlarının Güney Afrika'daki Boer Savaşı sırasında yaraları dezenfekte etmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için kullandıklarında popülaritesi yeniden canlandı.

Propolis Mideye İyi Gelir Mi?

Propolis, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları, gut, grip, bronşit, gastrit, bağırsak enfeksiyonları, ülserler gibi rahatsızlıklar üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Propolis mideye iyi gelir mi? Asitlik ve reflü midenin bakteri florasına zarar verir. Propolis, sindirimi kolaylaştırmak için bakteri florasını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Propolis etkileri şunlardır:

  • Propolis, zararlı bakterilere, mantarlara ve maya ve mantar enfeksiyonları gibi virüslere ve oral bakterilere karşı kalkan oluşturur
  • Cilt yaralarına iyi gelir (açık yaralar değil)
  • Vücuttaki mantar ve parazitlere karşı mücadelede eder
  • Mide rahatsızlıklarını giderir (mide ağrısı ve yanması) gibi

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