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Haberler Sağlık Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Neler?
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Poleni kimler kullanamaz? Polenin yan etkileri neler?

Polen, bitki yaşamının özüdür. Besin değeri ve tıbbi değeri yüksektir ve doğal bir sağlık ürünüdür. Arılar, çene bezlerinden ürettikleri özel bir sır ile işlenen polenleri çok dikkatli bir şekilde toplarlar.

Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Neler?
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Piridoksin, biotin, folik asit, inositol; B vitaminleri (bağışıklık sistemi simüle eder ve sinir sistemi performansını artırır). Düzenli polen tüketimi, metabolizma ve hematopoez işlemlerini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Yunan şifacı Hipokrat, çiçek polenine özel bir önem vermiş ve onu birçok hastalığı tedavi etmek için başarıyla kullanmıştır. Eski Yunanlılar, bal ve polenin yaşamını ve gençliğini koruyan, muhafaza ettiklerine inanıyorlardı.

Peki, Poleni kimler kullanamaz? Polen, vücudun savunmasını güçlendiren, canlandırılan bir toniktir, neredeyse hiçbir kontrendikasyonu (zararı) olmayan doğal bir gıdadır. Fakat göz önünde bulundurulması gereken nokta şudur: poleninin aşırı kullanılması, sonuçların öngörülemeyen çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünülmektedir.

Polen çocuklara da çok dikkatli verilmeli. Polene veya yaban arısı zehrine alerjisi olan kişiler için önerilmez. Olası yan etkiler arasında alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve nefes almada zorluk yer alır. Uzmanlar ayrıca hamile kadınların arı poleni almasını önermemektedir.

Polenin Yan Etkileri Neler?

Polenin tonik özelliği olduğu için ve normal uyku düzenini bozabileceği için akşamları almamalısınız. Hormonal sistem bozukluğu olan kişilerin dikkatli kullanması gerekir. Polenin yan etkileri neler? Sorusu oldukça merak edilen sorulardan birkaçı. Polen, hormonel bozukluklarda çoğu zaman bazı kişilerde hem durumunu iyileştirebilir hem de ağırlaştırabilir. Bu nedenle polen kullanımından önce bir endokrinoloji uzmanından fayda sağlamak gerekir. Aynı zamanda polen, belirli miktarda alerjen madde içerir. Bu nedenle polen yemeden önce alerji testi yaptırmak şarttır. Polen tükettikten sonra kaşıntı, şişlik, nefes darlığı veya baş dönmesi fark ederseniz, arı alerjiniz veya arı ürünlerine duyarlılığınız olabilir. Derhal, uzman bir doktora başvurun.

Polen Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Polenin kansızlık, diyabet, hafıza gelişimi, kilo verimi, menopoz bozuklukları, prostat hastalıklarının önlenmesinde, karaciğer rahatsızlıklarında vb. hastalıklarda iyi etkileri vardır. Peki, polen hangi hastalığa iyi gelir? Sıcak basması gibi menopoz semptomlarını hafifletir. Polen, vücudumuzdaki yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kılcal damarları güçlendirir, iltihaplanmayı azaltır, bağışıklık sistemini uyarır.

  • Kansızlık için (10 gr polen, 50 ml bal, 100 ml süt) karışımı almalısınız. Her gün, yarım yemek kaşığı bu karışımdan alabilirsiniz.
  • Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Arı poleninin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıran uzmanlar, polenin, tümör hücrelerini engellediğini ve onları öldürdüğünü açıkladılar.
  • Polen, fiziksel gücü, ruhu bilimi artırma, yorgunluğu hızla ortadan kaldırma özelliklerine sahip, en kapsamlı beslenmeye sahip bir tür gıda
  • Cildi besler ve cildin elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırır. Polendeki inositol beyaz saçı siyah yapabilir, saç dökülmesini engeller, saç uzamasına yardımcı olur ve saçı parlak tutar.
  • Kadınlarda doğurganlığı arttırıyor.
  • Kandaki "kötü" kolesterol seviyesini azaltır.
  • Demir, kalsiyum ve fosforun daha iyi emilmesine katkıda bulunur.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Aynı zamanda polendeki lesitin fazla yağları yakabilir ve kilo verme amacına ulaşabilir.
  • Karaciğeri korur, polende bulunan flavonoidler karaciğerde yağ birikmesini önler.

Polen Nasıl Kullanılır?

Poleni doğrudan yiyebileceğiniz gibi ballı su veya sütle de eşit şekilde karıştırıp içebilirsiniz. Yoğurtla birlikte ya da kefirle birlikte tüketebilirsiniz.

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