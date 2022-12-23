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Ancak gövdelerde öncelikle bitkisel yağlarda bulunan omega-3 yağ asitleri olan alfa-linolenik asit aktif forma dönüştürmesi gerekir. Peki, Omega 3 takviyesini kimler kullanamaz? Omega 3 kimlere zararlı?

KETEN TOHUMU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Omega-3 çoklu doymamış yağ asidi takviyelerinin genellikle ciddi yan etkileri yoktur.

Omega 3 yağ asitleri şimdiye kadar başta kardiyovasküler sistem olmak üzere pek çok faydası nedeniyle takdir edilmiştir fakat yine de ilaç kullanıyorsanız, alerjiniz varsa veya özel bir durumunuz varsa (hamilelik, emzirme gibi) tavsiye edilmemektedir.

Omega 3 Yan Etkileri

Vücuttaki Omega-3 fazlalığı bazı problemlere neden olabilir. En yaygın olanları geğirme, kusma, göğüs ağrısı, hazımsızlık ve ishal gibi gastrointestinal semptomlardır.

Genellikle yan etkileri bulunmaz. Omega-3'lerin tüm olası faydaları arasında en iyi bilineni kalple ilgilidir. Yine de genel olarak, bir beslenme uzmanının tavsiyesine güvenmek, Omega-3'ü takviye şeklinde alıp almayacağınızı ve nasıl alacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Omega 3 yan etkileri şu şekilde sıralanabilir;

Deri döküntüsü, atopik dermatit, ürtiker, akne, kaşıntı

Tat alma bozuklukları, baş dönmesi, baş ağrısı, hiperaktivite

Hazımsızlık, dispepsi, mide bulantısı, gastrointestinal rahatsızlıklar.

Burun kanaması, burun kuruluğu, grip

Gastrointestinal kanama, gastroenterit.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları, anafilaktik reaksiyonlar

Gastrointestinal ağrı.

Kimler Balık Yağını Kullanmamalı?

Yağ asitlerinin eksikliğini gidermek için yüksek kaliteli ve doğal besin takviyelerine başvuruyoruz. Balık yağı, balık veya soya alerjisi olan kişiler tarafından alınmamalıdır. Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, karaciğer veya pankreas hastalığınız varsa, şeker hastalığınız veya hipotiroidizminiz varsa ve günde 2'den fazla alkol kullanıyorsanız, almadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Kimler balık yağını kullanmamalı?

Bazı gıda alerjileri olan kişiler

Şeker hastalığı

Karaciğer, tiroid veya pankreas hastalığı

Gebelik

Emzirme

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar

Omega 3 Ne Kadar Süre Kullanılmalı?

Omega-3'ler koruma kalkanı, antiinflamatuar genişleme özelliğine sahiptir, bakteri ve virüslere karşı doğal koruyucu bariyeri kalkanı, dokulara ve hücrelere oksijen sağlar ve tüm biyokimyasal lif hücrelerinde yer alan hormonların üretimini aktif hale getirir. Erkek germ hücrelerini, beyin nöronlarının zarlarını ve ayrıca gözlerin retinalarını oluştururlar, eklemlerin hareketliliğini korurlar ve artrit ve artrozda ağrıyı hafifletirler.

Omega-3'lerin yaşlanma süresinin uzaması, alımın azaltılması ve açlığın bastırılması, dikkati, hafızayı artırma, neşe hormonunun metabolik sürecine katılır, duygusal stresi azaltır. Saç, cilt, tırnak sağlığının korunmasına yardımcı olur. Uzmanlar bir aylık tedaviden sonra, omega-3 takviyesinin fizyolojik faydalarını görmeye başlanacağını açıklamaktadırlar.

Peki Omega 3 ne kadar süre kullanılmalı? Omega-3 yağ asitleri lipofilik (yağlı) yapıları nedeniyle ana yemekten önce alınmalıdır ve 2- 3 aylık kullanım önerilmektedir. Bunun nedeni yemek sırasında yağların parçalanmasından sorumlu pankreas enzimlerinin uyarılmasıdır; bu enzimlerin daha fazla aktivitesi, bağırsakta daha iyi emilim ve sonuç olarak ürünün daha fazla sindirilebilirliği anlamına gelir. Omega eksikliğini beslenme ile telafi etmeyi mümkün kılmak, özellikle 40 yaşından sonra kadınlar için ek asit alımı önemlidir.