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Haberler Sağlık Propolisin Saça Faydaları ve Zararları - Propolis Saça faydalı Mı, Nasıl Kullanılır?
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Propolisin saça faydaları ve zararları: Propolis saça faydalı mı, nasıl Kullanılır?

Propolis, son dönemlerde hemen hemen herkesin merak ettiği bir besindir. Propolis arılar tarafından ağaçlardan toplanan reçinelerden elde edilen bir besindir. Genel olarak propolisin rengi kahverengi olarak karşımıza çıkmaktadır ve yumuşak bir yapıdadır. Bu sebeple propolise bazı kesimlerde arı tutkalı adı da verilmektedir. Propolis denilen bu madde arıların kovanlarının etrafında meydana gelen delikleri kapamak için kullandıkları bilinmektedir.

Propolisin Saça Faydaları ve Zararları - Propolis Saça faydalı Mı, Nasıl Kullanılır?
Propolisin saça faydaları
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Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiinflamatuvar özelliği ile dünyanın her yerinde sağlık için kullanılmaktadır. Günümüzde kozmetik ürünlerinde de kullanımı tercih edilen propolisin saç sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. Saç, gün içeriğinde maruz kaldığı ısı işlemlerine ve kzometik ürünlerine bağlı olarak zarar görebilir ya da yıpranabilir. Bunun yanı sıra genetik olarak da saçlarda dökülme meydana gelebilir. İşte, propolis saç dökülmesini engeller mi? sorusu ve daha fazlası hakkında bilinmeyenler.

Propolis Saça Faydaları

Sağlıkta farklı alanlarda kullanımına rastlanan propolisin saç üzerindeki faydaları da merak konusu olmaya devam etmektedir. Özellikle kozmetik sektöründeki saç bakım ürünlerinde günümüzde yoğun olarak kullanımı görülen propolis saça sürülür mü? sorusunun cevabı ve faydaları şunlardır:

  • Propolisin içeriğinde B1, B2 ve E vitamini bulunur. Bu içerikler sağlıklı saç uzamasında etkilidir. Bu yüzden propolis düzenli olarak saç bakımında kullanıldığında saç derisinin hava almasını sağlar. Saç köklerini de beslediği için saçların daha hızlı ve gür bir şekilde uzamasında yardımcı olur.
  • Saç dökülmesi kadınların ve erkeklerin en büyük sorunlarından biridir. Propolis de içeriğindeki bileşenler ile saç dökülmesinde etkin bir maddedir. Düzenli kullanım ile saç dökülmesini durdurduğu ifade edilmektedir.
  • Propolisin saça olan faydaları ile ilgili merak edilen konulardan biri de yeni saç çıkarmada etkisi olup olmadığıdır. Propolisin içeriği saç köklerini besler ve güçlendirir. Bu özellikleri ile yeniden saç çıkarma konusunda etkili olduğu bilinmektedir.

Propolis Saça Zararları

Propolisin saç bakımında kullanılmasının yan etkisi bulunmaz. Ancak aşırı kullanım ile saçta yağlanma ya da dökülme meydana gelebileceği için tavsiye edilen tüketim miktarı aşılmamalıdır.

Propolis Şampuana Nasıl Katılır?

Propolisi saç bakımı için şampuanlarınıza katarak kullanabilirsiniz. Şampuan ile karıştırılan propolisin özellikle kepeklenme problemi ile savaştığını görebilirsiniz. Bu kullanım için yapılması gereken 5 ila 10 damla propolisi şampuanınızın içine katmanız ve rutin saç yıkama işleminde kullanmanız.

Propolis Saç Dökülmesine İyi Gelir Mi?

Saç derisi zamanla gördüğü işlemler nedeni ile havasız kalabilir. Saç derisini havası kalması ise saç köklerinin güçsüzleşmesine yol açar. Propolisin içeriğindeki B1, B2 ve E vitamini içerikleri ise düzenli kullanımla saç derisinin hava almasını sağlar ve saç köklerini besler. Böylelikle zaman içerisinde saç dökülmelerinde azalma meydana geldiği görülür. Düzenli kullanımda ise saç dökülme sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Propolis Saç Kıran İçin Faydalı Mı?

Saç kıran, bölgesel olarak gerçekleşen bir saç dökülme problemidir. Saçın her bölgesinde meydana gelebileceği için görüntü açısından kişileri de olumsuz etkilemektedir. Saç kıran hastalığı hem kadınlarda hem de erkeklerde meydana gelebilir. Saç kıranın tedavisinde propolis gibi doğal besinlerin iyileştirici olduğu görüşü olsa da bunun için uzman bir doktora görünmek daha doğru olacaktır. Bu yüzden eğer kişilerde saç kıran meydana gelirse propolisi destekleyici olarak kullanabilirler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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