Prostat Kanseri Nedir, Neden Olur ve Tehlikeli Mi? - Prostat Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Prostat kanseri nedir? 0:00 / 0:00

Prostat kanseri erken teşhis edildiğinde genellikle başarıyla tedavi edilebilirken geç kalındığında ve farklı organlara yayıldığında ölümcül olabilmektedir. Bu içeriğimizde sizlere prostat kanseri nedir, neden olur ve tehlikeli mi? Prostat kanseri belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte prostat kanseri ile ilgili merak edilenler…

Prostat Kanseri Nedir

Pek çok kişi prostat kanser nedir diye merak etmektedir. Bu kanser türü erkeklerde yaygın olup prostat bezlerinde ortaya çıkmaktadır. Prostat erkekte spermin beslenmesi ve taşınmasını sağlayan sıvının üretilmesine yardımcı cevize benzeyen şekli olan bir bezdir. Erkeklerin mücadele etmesi gereken ve sıklıkla görülen kanserlerden biri de prostat kanserdir. Çoğu zaman 55 yaş üzeri erkeklerde görülen prostat kanseri hızlı büyümeye meyilli değildir ve çoğunlukla ilk etapta yalnızca kanser hücreleri prostat bezinden ortaya çıkar. Hatta bazen kişi kanserin farkında bile olmadan yaşamaya devam eder ve kanser yayılma ya da belirti göstermez. Fakat bazı prostat kanseri tipleri agresif olduğu gibi hızlı bir şekilde yayılım da gösterebilmektedir. Dolayısıyla kişi kendisinde herhangi bir farklılık hissettiğinde vakit kaybetmeden bir hekimle görüşmesinde fayda vardır.

Prostat Kanseri Neden Olur

Özellikle erkeklerde yaygın olan prostat kanseri neden olur sorusu çok fazla sorulmaktadır. Bu durumda risk faktörlerinin bilincinde olmak gerekmektedir. Genel olarak ilerleyen yaş, siyahi ırka sahip olma, ailede genetik prostat kanseri öykülerinin bulunması, testosteron hormonun yüksek olması, hayvansal yağ ve proteinin gereğinden fazla ve ileri yaşlarda tüketiminin devam etmesi, aşırı kilolu olmak ve sedanter diğer bir deyişle spordan uzak bir hayat tarzı olan kimselerin prostat kanseri olma riski daha yüksektir.

Prostat Kanseri Tehlikeli mi

Prostat kanseri tehlikeli mi diye çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Aslında bu sorunun yanıtı prostat kanseri tipleriyle ilişkilidir. Çünkü bazı tipler hızlı yayılmaz hatta genellikle fark edilmez bile. Ancak bazı tipler agresif olup hızlı yayılırlar. Dolayısıyla bu tip tehlikelidir ve erken teşhis edilmesi önemlidir. Genel olarak prostat erkekler arasında ölümcül kanserler arasında 2. Sırada olduğundan dikkat edilmesi gerekmektedir.

Prostat Kanseri Evreleri

Prostat kanseri evreleri diğer kanser türleri gibi 4 evredir. İlk evrede kanserin yalnızca prostat bezinde olduğu dikkati çekmektedir. Bu durumda fark edilen prostat kanserlerinde başarı çok yüksektir. İkinci evrede kanser ilerlemiş olduğu halde yine prostat bezi içinde yayılma göstermiştir. Üçüncü evrede kanserin prostatın dış çevresinde bulunan doku kapsülüne ilerlediği görülmektedir. Son evre olan dördüncü evrede ise kanserin diğer organlara sıçradığı tedavinin zorlaştığı uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Prostat Kanseri Ölüm Oranı

Prostat kanseri ölüm oranı incelendiğinde bu oranın %2 civarında olduğu yani oldukça düşük olduğu dikkati çekmektedir.

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat kanseri belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

İdrarın yapılmasının zorlaşması,

İdrarın akış kuvvetinin düşmesi,

İdrar veya menide kan görmek,

Boşalırken ağrı hissedilmesi,

Kasıklarda ağrı ve sancı

Kemiklerin ağrıması

Sertleşmede sorunlar.

Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri tedavisi için öncelikle kanserin ilk evrelerde olması gerekmektedir. Kanserin durumuna bağlı olarak ameliyat, kemoterapi ya da radyoterapi tercih edilebilmektedir.

Prostat Kanseri İlk Nereye Sıçrar

Prostat kanseri ilk nereye sıçar sorusunun en doğru yanıtı en yakında bulunan organlaradır. İlk olarak prostat bezi içi ve dışındaki dokulara yerleşen kanser sonra yakındaki diğer organlara sıçramaya başlar.