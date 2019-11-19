Hong Kong'da aylardır süren demokrasi yanlısı gösterilerde gerilim giderek artıyor.

Son olarak Politeknik Üniversitesi'ni işgal eden öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi.

Polis, kampüste kuşatma altında kalan 100 civarında öğrenciye dışarı çıkmaları için çağrı yaptı.

Son olarak öğrencileri ikna etmesi için iki öğretim görevlisinin kampüse girmesine izin veren güvenlik güçleri, protestocuların önündeki tek seçeneğin teslim olmak olduğunu belirtirken, Hong Kong'un İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam polise, krizi insani şekilde çözmeleri konusunda talimat verdi.

Reuters ajansı, okulda mahsur kalan öğrencilerden bazılarının, gözaltına alınmadan kampüsten kaçabilmek için kanalizasyon sistemini kullandıklarını duyurdu.

Ajansın yayınladığı görüntülerde bir grup öğrencinin, kanalizasyona indiği görülüyor.

SON ÜSLERİ

Kampüste son iki günde yaşanan çatışmalarda en az 200 kişi yaralanmıştı.

Politeknik Üniversitesi, göstericilerin üs olarak kullandıkları son merkez olma özelliği taşıyor.

GÖSTERİCİLER NE İSTİYOR?

Protestolar, tutukluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlatılmıştı. Hong Kong yönetimi tasarıyı geri çekse de göstericiler daha fazla demokratik hak talebiyle eylemlerini sürdürme kararı almıştı.