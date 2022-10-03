Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçildi

Guardina'ın aktardığı haberdeki plana göre, yaklaşık 20 yaşlı ağaç kesilecek ve bölgeye kafe, mağaza ve bagaj teslimi içeren dört yeni bina inşa edilecekti.

Paris Belediyesi, çevrecilerin aylarca süren protestoları ve yaklaşık 150 bin kişinin imzaladığı bir dilekçenin ardından Eyfel Kulesi'nin etrafındaki yeni bina planlarından vazgeçti.

Grégoire, "Baskıya boyun eğmiyoruz ama projenin tartışmalara gölge düşürmemesini istiyoruz. Sadece anlaşmazlığın bir kısmını ortadan kaldırdığımızı söyleyelim." dedi.

YILDA 7 MİLYON ZİYARETÇİ

Yaz sezonunda Eyfel Kulesi'ni günde 20 bin ila 30 bin kişi ziyaret ederken, bölgeyi 150 bin kişi ziyaret ediyor. Genel olarak yılda 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılıyor.

Kampanyacılar, yeni bina planlarının iptal edilmesinden ve ağaçların kurtarılmasından memnun. Planlara karşı çıkan bir grubun parçası olan Ulusal Ağaçları Gözetim Grubu'ndan (GNSA) Thomas Brail, "Şimdilik memnunuz, ancak tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.