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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Przemyslaw Frankowski: Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum - Galatasaray Haberleri

        Przemyslaw Frankowski: Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum

        Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:33
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        "Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

        Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Çok mutlu olduğun söyleyen Frankowski, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum." dedi.

        "NEDEN HEP SARI-KIRMIZI, BİLMİYORUM"

        Lens'te de sarı-kırmızı forma giyen29 yaşındaki futbolcu, "Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

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