PSG ÇEYREK FİNAL YOLU

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan 36 takımlı lig aşamasına kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sonradan toparlanan PSG lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Play-off etabında Brest'i iki maç sonunda 10-0 gibi gollü galibiyet ile geçen PSG, son 16 turunda Liverpool'u iki maç sonunda seri penaltı atışlarının ardından saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.