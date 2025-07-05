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        Haberler Bilgi Spor PSG - Bayern Münih maçı canlı izle: PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        PSG - Bayern Münih maçı canlı izle: PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakaları ile sürüyor. Son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0 mağlup eden PSG, çeyrek finalde Flamengo'yu 4-2 yenen Bayern Münih'in rakibi oldu. Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede rakibini üstünlük sağlayan taraf yarı final biletini kapacak. Peki, "PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG - Bayern Münih maçı canlı şifresiz izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:39
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        PSG - Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süreke kalırken, PSG - Bayern Münih karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Karşılaşmayı kazanan takımın yarı finale yükseleceği mücadelede, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Peki, "PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte TRT 1 canlı izle sayfası...

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        PSG- BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final PSG-Bayern Münih maçı 5 Temmuz 2025 bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

        Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

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        PSG - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        PSG - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        MUHTEMEL 11'LER

        PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

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        Bayern Munih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

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