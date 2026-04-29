        Haberler Bilgi Spor PSG- Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? İşte PSG- Bayern Münih maçı golleri ve maç özeti

        Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan kritik mücadele sebebiyle PSG- Bayern Münih maçının skoru futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. PSG, lig aşamasını 14 puanla 11. sırada noktaladı. Bayern Münih ise lig aşamasını 21 puanla 2'nci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Peki, PSG- Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? İşte PSG- Bayern Münih maçı skoru ve golleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 00:03 Güncelleme:
        1

        PSG- Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Paris Saint-Germain, Devler Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile eşleşti. İki maçı da kazanan son şampiyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Bayern Münih ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakmıştı. Zorlu mücadele sonrasında, PSG- Bayern Münih maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, PSG- Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? İşte PSG- Bayern Münih maçı golleri...

        2

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        PSG kendi evinde oynadığı maçı 5-4 kazandı.

        Gol düellosunun yaşandığı maçta PSG'ye galibiyeti getiren golleri; Kvaratskhelia (24, 56), Joao Neves (37), Dembele (45+5 (Pen.), 59) kaydetti.

        Konuk ekip Bayern'de ise golleri, Harry Kane (17'Pen.), Michael Olise (41), Upamecano (65), Diaz(69) attı.

        3

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG- Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        4

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Parc des Princes’de oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

        Bayern Münih: Neuer, Limer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
