PSG- Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan kritik mücadele sebebiyle PSG- Bayern Münih maçının skoru futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. PSG, lig aşamasını 14 puanla 11. sırada noktaladı. Bayern Münih ise lig aşamasını 21 puanla 2'nci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Peki, PSG- Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? İşte PSG- Bayern Münih maçı skoru ve golleri...
Bayern Münih ise çeyrek finalde Real Madrid'i saf dışı bırakmıştı.
PSG kendi evinde oynadığı maçı 5-4 kazandı.
Gol düellosunun yaşandığı maçta PSG'ye galibiyeti getiren golleri; Kvaratskhelia (24, 56), Joao Neves (37), Dembele (45+5 (Pen.), 59) kaydetti.
Konuk ekip Bayern'de ise golleri, Harry Kane (17'Pen.), Michael Olise (41), Upamecano (65), Diaz(69) attı.
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG- Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes’de oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
Bayern Münih: Neuer, Limer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.