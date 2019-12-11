Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan PSG'nin kadrosu açıklandı.
PSG'de Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe, Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
"Juan Bernat, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassi, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."
YORUMLAR