10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün değerli psikologlarımızın gününü kutluyoruz. İşte en güzel 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajları ve sözleri

EN GÜZEL PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle,sabırla,insanların hayatlarına dokunan,işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları,günümüz kutlu olsun.