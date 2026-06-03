PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi, beşinci yılında da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Zorlu PSM’de, dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturuyor.

Etkinlik serisinde küresel ölçekte başarıya ulaşmış isimler Moby, The Prodigy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Skunk Anansie ve JMSN yer alıyor.

Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, serinin ortaya çıkış hikâyesini anlatırken, kurumun yıl boyunca sürdürdüğü kültür-sanat programını yaz aylarına da yayma hedefiyle hareket ettiklerini söyleyerek, “PSM Loves Summer, bu açıdan gençlerin ve müzikseverlerin kendi şehirlerinde uluslararası sanatçıları izleyebilmesi için çok önemli bir seri oldu” dedi.

Seri kapsamında yer almamakla birlikte yaz programında yer alan iki konserden de bahseden Dokuzer, Garbage’ın veda turnesi kapsamında Zorlu PSM’de sahne alacağını, ayrıca Suede konserinin de programda yer aldığını belirterek, “Aynı ölçekte, oldukça büyük ilgi gören ve sevilen rock gruplarını ağırlıyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı bir akış içinde ilerliyor; yaz boyunca sahnelerimiz müzikseverlere ve gençlere açık olacak” ifadelerini kullandı.

KONSERLER 6 HAZİRAN’DA JMSN İLE BAŞLIYOR

PSM Loves Summer, 6 Haziran’da bağımsız müziğin özgün sesi ve kendi üretim süreçlerini uçtan uca yöneten anlayışın öncülerinden JMSN’in %100 Studio’da vereceği konserle açılıyor.

JMSN

29 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak olan Moby ise 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Moby

REKLAM

Müzik tarihine yön veren ekiplerden Sex Pistols, Frank Carter’ın eşlik ettiği dinamik kadrosuyla 25 Temmuz’da; rock müziğin karakteristik ve güçlü seslerinden Skunk Anansie ise 30 Temmuz’da Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Sex Pistols

Serinin beşinci yılına özel final gecesini ise elektronik müziği dans pistlerinden çıkararak ana akım sahnenin merkezine taşıyan The Prodigy dolduruyor.

The Prodigy

Firestarter, Breathe ve Smack My Bitch Up gibi kültürel birer kırılma noktasına dönüşen hitleriyle 20’den fazla ülkede albüm listelerinin zirvesine yerleşen grup, 7 Ağustos’ta Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Skunk Anansie

Haziran ayından itibaren gerçekleşecek konserler şu şekilde:

JMSN // 6 HAZİRAN // %100 STUDIO // 21.00

MOBY // 29 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

SEX PISTOLS FEATURING FRANK CARTER // 25 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

SKUNK ANANSIE // 30 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

THE PRODIGY // 7 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Konser serisinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.