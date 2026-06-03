Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat PSM Loves Summer by %100 Müzik'e geri sayım

        PSM Loves Summer by %100 Müzik başlıyor

        Moby, The Prodigy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Skunk Anansie ve JMSN'in yer aldığı PSM Loves Summer by %100 Müzik, beşinci yılında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, konser serisini Haberturk.com'a anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul yazı dünya yıldızlarıyla karşılıyor

        PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi, beşinci yılında da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Zorlu PSM’de, dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturuyor.

        Etkinlik serisinde küresel ölçekte başarıya ulaşmış isimler Moby, The Prodigy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Skunk Anansie ve JMSN yer alıyor.

        Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, serinin ortaya çıkış hikâyesini anlatırken, kurumun yıl boyunca sürdürdüğü kültür-sanat programını yaz aylarına da yayma hedefiyle hareket ettiklerini söyleyerek, “PSM Loves Summer, bu açıdan gençlerin ve müzikseverlerin kendi şehirlerinde uluslararası sanatçıları izleyebilmesi için çok önemli bir seri oldu” dedi.

        Seri kapsamında yer almamakla birlikte yaz programında yer alan iki konserden de bahseden Dokuzer, Garbage’ın veda turnesi kapsamında Zorlu PSM’de sahne alacağını, ayrıca Suede konserinin de programda yer aldığını belirterek, “Aynı ölçekte, oldukça büyük ilgi gören ve sevilen rock gruplarını ağırlıyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı bir akış içinde ilerliyor; yaz boyunca sahnelerimiz müzikseverlere ve gençlere açık olacak” ifadelerini kullandı.

        KONSERLER 6 HAZİRAN’DA JMSN İLE BAŞLIYOR

        PSM Loves Summer, 6 Haziran’da bağımsız müziğin özgün sesi ve kendi üretim süreçlerini uçtan uca yöneten anlayışın öncülerinden JMSN’in %100 Studio’da vereceği konserle açılıyor.

        JMSN
        JMSN

        29 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak olan Moby ise 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

        Moby
        Moby
        REKLAM

        Müzik tarihine yön veren ekiplerden Sex Pistols, Frank Carter’ın eşlik ettiği dinamik kadrosuyla 25 Temmuz’da; rock müziğin karakteristik ve güçlü seslerinden Skunk Anansie ise 30 Temmuz’da Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

        Sex Pistols
        Sex Pistols

        Serinin beşinci yılına özel final gecesini ise elektronik müziği dans pistlerinden çıkararak ana akım sahnenin merkezine taşıyan The Prodigy dolduruyor.

        The Prodigy
        The Prodigy

        Firestarter, Breathe ve Smack My Bitch Up gibi kültürel birer kırılma noktasına dönüşen hitleriyle 20’den fazla ülkede albüm listelerinin zirvesine yerleşen grup, 7 Ağustos’ta Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

        Skunk Anansie
        Skunk Anansie

        Haziran ayından itibaren gerçekleşecek konserler şu şekilde:

        JMSN // 6 HAZİRAN // %100 STUDIO // 21.00

        MOBY // 29 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        SEX PISTOLS FEATURING FRANK CARTER // 25 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        SKUNK ANANSIE // 30 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        THE PRODIGY // 7 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

        Konser serisinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemek borcu istenince silahla tehdit etti!

        İstanbul Sarıyer'de bir lokanta çalışanı, yemek borcunu isteyen komşusu tarafından silahla tehdit edildi. Komşusuna, "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulunan şüpheli tutuklandı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık
        Jill Biden: Eşime gelen eleştiriler karşısında yıkıldık
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık