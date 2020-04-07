ePTTAVM maske dağıtımını ücretsiz bir şekilde yapılacağının duyurulmasının ardından gündemde geniş yer buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar ve market gibi kalabalık yerlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin ücretsiz temini için e Devlet üzerinden açılan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maske satışının yasaklandığını söyledi. İşte ePTTAVM maske dağıtımı ve e-Devlet maske başvuru sayfası ile ilgili detaylar.

MASKE BAŞVURUS E-DEVLET'DE DAĞITIMI EPTTAVM'DE

ePTTAVM'nin evlere dağıtımını yapacağı maskeler için başvuruları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

E DEVLET MASKE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MASKE SATIŞI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız" dedi.

EPTTAVM'NİN SİTESİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK

Sün akşam açıklanan ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluğun yaşanması ve sitenin kısa sürede kilitlenmesinin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.