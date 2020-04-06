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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 26 Mart'taki yazısında Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanılabileceği önerisini dile getirmişti

ATATÜRK HAVALİMANI TAM BİR SENE ÖNCE BUGÜN KAPANMIŞTI

6 Nisan 2019'da kapanan İstanbul Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı tam bir sene önce bugün kapanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski havalimanının süratle inşa edilerek salgın hastanesi olarak hizmete gireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz."

"İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLMESİ EN BÜYÜK KRİTERİMİZDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor" dedi.

Erdoğan, 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

"DEVLET OLARAK VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ MASKE ULAŞTIRIYORUZ"

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE VEFA SOSYAL DESTEK KURUMLARI OLUŞTURDUK"

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzısıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleperini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

"İSTANBUL YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE'YE SALGIN HASTANESİ YAPILACAK"



İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 hastanelik şu anda plan proje çalışması devam ediyor aynı şekilde Sancaktepe'de bir katlık hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.

"O ÜLKELER BİZİM GİBİ TEDBİR ALSAYDI ÇOK DAHA İYİ KONUMDA OLABİLİRDİK"

Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya bulaştıranların önemli olarak Avrupa ve Amerika seyahati geçmişinin olması bu ülkelerin gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Bugün o ülkeler bizim gibi tedbir alsaydı çok daha iyi konumda olabilirdik.

"83 MİLYON VATANDAŞIMIZ İSTİSNASIZ DEVLETİNİN YANINDADIR"

Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.

Tekalifi milliyenin 10 maddelerini hatırlatıyorum:

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

Her aile bir askeri giydirecek.

Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

Sahipsiz bütün mallara el konacak.

Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

"BAZI KAFALAR ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKSE DE MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR"

Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.

"İSTİHDAMI KORUMALARI ŞARTIYLA İŞLETMELERE DESTEK VERİYORUZ"

Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

"KREDİ GERİ ÖDEMELERİNİN TAKİP SÜRELERİNİ UZATTIK"

Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar vergilerini erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerini 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.

"BU ERTELEMEDEN KAYNAKLANACAK MALİYETİ KOSGEB ÜSTLENECEKTİR"

İhracatçılara stok finansman desteği veriyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun kapasitesini arttırdık. Belediyelerin kesintilerini kaldırarak 3 milyar liralık kaynak sağladık. KOSGEB geri ödeme desteklerinden sağlanan 136 bin işletmeye yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.

"VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARIMIZA BİZZAT TELEFONLA BİLDİRİN"

Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çekerek hem de bayram ikramiyelerini ödeyerek rahatlattık. 2 milyon 300 bin haneye yardım için hazırlıklara başladık. Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir.

"HAYIRSEVERLERİMİZİ, SANATÇILARIMIZI BU KAMPANYAYA DAVET EDİYORUM"

İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. AK Parti Meclis Grubu hesabında toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır. Kampanyaya destek veren her vatandaşımıza, kurumumuza, sanat, spor camiamızı, hayırseverlerimizi, sanatçılarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

"İNFAZ DÜZENLEMESİ YARIN TBMM'DE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK"

İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DİĞER DEVLETLERDE DE KARŞILIĞINI BULACAK"

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda, Tarım, Hayvancılık ile Sağlık ve Sosyal Politilar Kurulu oluşturuyoruz. Yaşadığımız koronavirüs salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Kendilerine sahte bir dünya kuranların devri artık kapanıyor. Ekonomi sadece faizden, spekülatif araçlardan değil adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal ilişklerin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. 17 yıldan dilimizden düşürmediğimiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' her ülkenin devlet sisteminde yerini bulacaktır.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR DURUMA ULAŞACAĞIMIZ DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ"

Eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, tarım, enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir duruma ulaşma imkanına sahibiz. Halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede geride bırakmamız gözüküyor.

"ASIL MÜCADELE BU SALGINDAN SONRA BAŞLAYACAKTIR"

Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor. Bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Asıl büyük mücadele salgından sonra başlayacaktır.

"İNŞALLAH ÇOK DAHA BÜYÜK BİR HAMLEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Çalışan her fabrikamız üretimi devam edecektir, çiftçilerimiz ekilmemiş toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz iç ve dış bağlantılarını canlı tutacaktır. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekte kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi gerçekleştireceğiz.

"EVLERDE DEPOLADIĞIMIZ ENERJİYİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Üretimimizi, isdihdamımızı, ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi, altyapımızı hedeflerimize uygun şekilde daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte her bir vatandaşımızın gayretine, çalışkanlığına, üretimine ve bilhassa gençlerin enerjisine ihtiyacımız olacaktır. Salgının önüne geçmek için evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak değerlendireceğiz.

"HAYATLARINA KAYBEDENLERE RAHMET DİLİYORUM"

Allah'ın yardımı ile bu sıkıntılı günleri geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını yine milletimizle birlikte tamamlayacağız. Koronavirüs sağlığında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

"SAĞLIK PERSONELİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Allah'ın yardımı ile bu sıkıntılı günleri geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını yine milletimizle birlikte tamamlayacağız. Koronavirüs sağlığında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.