Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

"Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine tanıklık eden AA'nın 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Milli ajansımızın faaliyet alanını genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan mesajına şöyle devam etti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."