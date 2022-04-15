Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) için sene içerisinde 55 b,n yeni personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Yurt içi ve yurt dışı mektup, evrak, posta, kargo gönderimi hizmeti veren PTT'ye yapılacak personel alımı için başvurmak isteyen vatandaşların gündeminde PTT başvuru tarihleri ve PTT başvuru şartları var. İşte PTT personel ve işçi alımı ile ilgili merak edilenler ve PTT personel alımı başvuruları başladı mı sorusunun cevabı

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.