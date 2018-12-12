Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin ( PTT) sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.

PTT sermayesindeki hisseler; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılacak.

İHA'nın haberine göre; söz konusu karar 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi gereğince alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ