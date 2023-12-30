Haberler Gündem PTT şubeleri 1 Ocak'ta açık mı? 1 Ocak Pazartesi postaneler mık mı? İşte cevabı

PTT şubeleri 1 Ocak'ta açık mı? 1 Ocak Pazartesi postaneler mık mı? İşte cevabı 1 Ocak Pazartesi günü PTT şubelerinde işlem yapacak olanlar merak içerisinde "PTT 1 Ocak Pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru cevabını buldu. İşte "Postaneler 1 Ocak'ta açık mı?" sorusunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







PTT 1 Ocak Pazartesi açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. PTT'den kargo göndermek ve kargo teslim almak isteyenler merakla "PTT pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

2 Şurada Paylaş!







PTT 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? PTT şubeleri 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Bu nedenle PTT'den herhangi bir kargo, posta ve şubeden havale yapılamayacak.

3 Şurada Paylaş!







Ayrıca şubeler kapalı olacağı için de Pazartesi günü kargo teslimatı yapılmayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan ve teslim edilmeyen kargolar 2 Ocak Salı gününden itibaren teslimata çıkacaklar.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler