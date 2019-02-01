Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçlarının sonuçları ile birlikte merak konusu oldu. Süper Lig'in 20. haftası bu akşamki Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasıyla başladı ve haftasonu ile Pazartesi günkü maçlarla devam edecek. Fenerbahçe geçen hafta aldığı galibiyeti bu akşam da almak ve Süper Lig'ten kopmamak için ter döktü. İşte TFF 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

PUAN DURUMU - 20. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 12 5 2 28 10 18 41 2.GALATASARAY A.Ş. 19 10 5 4 37 21 16 35 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32 4.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31 5.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 6 5 35 27 8 30 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 6 5 32 24 8 30 7.KASIMPAŞA A.Ş. 19 9 2 8 37 31 6 29 8.ANTALYASPOR A.Ş. 19 8 4 7 19 23 -4 28 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24 11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23 12.GÖZTEPE A.Ş. 19 7 1 11 20 23 -3 22 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21 14.FENERBAHÇE A.Ş. 19 4 8 7 20 27 -7 20 15.MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 3 9 7 23 29 -6 18 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17 18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17