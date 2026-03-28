        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Pulitzer Ödüllü Primary Trust oyunu Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor!

        Pulitzer Ödüllü Primary Trust oyunu Türkiye’de ilk kez sahneye taşınıyor!

        2024 Pulitzer Drama Ödülü sahibi Primary Trust adlı oyun, Türkiye'de Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi adıyla 27 Nisan'da UNIQ Hall'de tiyatroseverlerle buluşacak

        Giriş: 28.03.2026 - 10:43
        Pulitzer Ödüllü 'Primary Trust' ilk kez Türkiye'de

        Çağdaş tiyatronun son yıllardaki en çarpıcı metinlerinden biri olan, 2024 Pulitzer Drama Ödülü sahibi Primary Trust, Türkiye’de Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi adıyla sahneye taşınıyor. Yönetmenliğini Yelda Baskın’ın üstlendiği; Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Tiyatro B23 yapımı oyun 27 Nisan’da UNIQ Hall’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Eboni Booth’un kaleme aldığı Primary Trust (Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi), modern insanın yalnızlık, aidiyet ve yeniden başlama cesareti üzerine kurduğu incelikli anlatımıyla dünya sahnelerinde büyük yankı uyandırdı. Pulitzer jürisinin “derin insani duyarlılığı ve sade ama etkileyici dili” ile öne çıkardığı oyun, Türkiye uyarlamasıyla da dikkat çekmeye hazırlanıyor.

        Hem sıcak hem de dokunaklı anlatımıyla izleyiciyi içsel bir yolculuğa davet eden Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Oyunun biletleri satışa çıktı.

