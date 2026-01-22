Habertürk
        Putin, ABD heyeti ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Putin, ABD heyeti ile bir araya geldi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmeye, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de katılıyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:46
        Putin, ABD heyeti ile bir araya geldi
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiği bildirildi.

        Ukrayna Savaşı'nın ele alınacağı görüşmeye, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de katılıyor.

        Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek, müzakerelerin "tek bir konuya" indirildiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

        CNN'in haberine göre Witkoff, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjındaki bir etkinlikte, Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin konuşmuştu.

        Barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığı değerlendirmesinde bulunan Witkoff, "Bence meseleyi tek bir konuya indirdik ve bu konuyu tartıştık, bu da durumun çözülebilir olduğu anlamına geliyor." demişti.

