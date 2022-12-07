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Haberler Dünya Son dakika: Putin'in açılışta kullandığı araba gündem oldu! - Güncel haberler
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Putin'in kullandığı Mercedes gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kerç Köprüsü'nün yeniden açılışında Alman Mercedes marka otomobil kullanması gündem oldu.

Son dakika: Putin'in açılışta kullandığı araba gündem oldu! - Güncel haberler
Putin'in kullandığı Mercedes gündem oldu
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, geçtiğimiz aylarda patlamanın ardından zarar gören ve tamir edilen Kerç Köprüsü'nde denetlemelerde bulunmuştu.

Buradaki inşaatçılarla görüşen Putin'e Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, tamir çalışmaları konusunda bilgi vermişti.

ARACI ALMAN, MONTU İSE İTALYAN MARKASI

Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer almıştı. Ancak asıl dikkat çeken Putin'in kullandığı aracın markası oldu.

Ukrayna'ya savaş sonrasında Batı ile karşılıklı yaptırımlara karşın Rus lider, zırhlı bir Mercedes kullandı. Putin'in üzerindeki mont da İtalyan markaydı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rus devlet medyası tarafından yayınlanan videoda Putin'in resmi başkanlık limuzini Aurus Senat değil, Alman yapımı bir Mercedes görüldü. Putin'in Rus yapımı bir araba yerine Mercedes'i sürerek ne amaçladığı ise merak konusu oldu.

Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in seçimiyle ilgili her türlü spekülasyonu hızla yalanlayarak "O araba hemen orada mevcuttu ve onu kullandı" dedi.

Mercedes', Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'ya araç satışını ve Moskova yakınlarındaki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.

KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu aynı gün açıklamıştı.

Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını 9 Ekim'de bildirmişti.

Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

* Haberin tüm görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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