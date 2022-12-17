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Putin 'yenilmez' demişti: Avangard muharebe görevine geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik “Avangard” füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini bildirdi.

Putin 'yenilmez' demişti: Avangard muharebe görevine geçti
Putin'in 'yenilmez' dediği Avangard muharebe görevinde
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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